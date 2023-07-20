قناة الناس| باحث أزهرى يكشف نصائح السيدة أسماء بنت أبى بكر لابنها (فيديو)

قال الشيخ أبواليزيد سلامة، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنَّ المسلم يجب عليه أن يعتز بإسلامه وبقيمه ومبادئه، متابعا، ساردًا قصة السيدة أسماء بنت أبي بكر مع ابنها تمثل اختبارا كبيرا للمبادىء والقيم، عندما سألها عن مسألة تتعلق بالثبات على المبدأ لتجيبه “يا ولدي.. امض على ما مضى عليه أصحابك”، بمعنى إياك والتراجع عن المبادئ.

وتابع «سلامة» اليوم الخميس، خلال برنامج "البيت" المذاع عبر قناة “الناس”، سرد قصة السيدة أسماء مع ابنها الذي سألها “يا أمي.. إنهم إن قتلوني يصلبوني”.. لترد السيدة أسماء – رضي الله عنها “يا ولدي.. لا يضر الشاة سلخها بعد ذبحها”، أي ما يهم هو أنه سيقابل الله – عز وجل – شهيداً غير آبه بما فعلوا بالجسد بعد خروج الروح إلى بارئها، وأن يكون رجلاً تربى على المبادئ التي تعلمتها أمه وتلقتها من أبيها ومن رسول الله – صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة المباركة".

واستكمل: “لما قتل ابن السيدة أسماء وصلب وتركوه أمامها فترة من الزمن وقفت أمامه وقالت “أما آن لهذا الفارس أن يترجل؟”.. فاستجابوا لأمرها وفعلوا لتكون شهادة عظيمة بالوقوف والثبات على المبدأ”.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.