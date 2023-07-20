رسالة وداع من "سيرجي أكا" لجماهير الإسماعيلى قبل رحيله عن النادي

حرص الإيفواري سيرجي أكا، نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلي، على إرسال رسالة وداع لجماهير الدراويش، على صفحته الشخصية، تضمنت اعتزازه بالفترة القصيرة التي قضاها بالنادي خلال الأشهر الست الماضية.

ولفت نجم الدراويش خلال الدور الثانى من مسابقة الدورى، النظر إلى أنه بصدد استكمال رحلة احترافه في مكان آخر مع فتح باب القيد الصيفي للموسم المقبل.

وكانت اللجنة المؤقتة السابقة للإسماعيلي، برئاسة اللواء أبو بكر الحديدي تعاقدت مع سيرجي أكا لمدة موسمين في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، ووافقت على شرطه الجزائي بفسخ تعاقده بنهاية الموسم المنقضى مقابل سداد 2 مليون 250 ألف جنيه للنادي واستغل اللاعب هذه الثغرة لكي يرحل عن النادي بعد تألقه فى المباريات وتلقيع الكثير من العروض من جانب أندية مصرية .

تجدر الإشارة إلى أن المسؤولين بالإسماعيلي تأخروا في منح سيرجي أكا مستحقاته طوال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الأزمة التي يعيشها النادي خلال الوقت الراهن.

على جانب أخر أرجأ مسئولو الإسماعيلي، البت في طلب عبد الرحمن مجدي الجناح الأيمن للفريق الأول لكرة القدم، الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية، لدراسته من كافة الوجوه وبعد العودة للجهة الإدارية بالإسماعيلية، لأن المهام الموكلة إليهم تنحصر تسيير الأعمال لحين انعقاد الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس جديد 19 أغسطس المقبل.

وكان محمود اليسقي المدير التنفيذي، ومحمد إسماعيل المدير المالي، وإسماعيل حفني مدير النشاط الرياضي، أعضاء اللجنة الثلاثية بالإسماعيلي، تلقوا طلبًا من اللاعب عبدالرحمن مجدي، امتلاكه عروض للعب في أندية داخل وخارج مصر ويرغب تلبية إحداها قبل غلق باب القيد الصيفي، وأن يكون هناك تسهيل في عملية احترافه وليس تعقيد لاسيما وأنه لم يحصل على جزء كبير من مستحقاته المالية عن الموسم الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن " مجدي" تلق أكثر من وعد عن طريق المسؤولين السابقين بالإسماعيلي، السماح له الرحيل للاحتراف في أي ناد شرط أن يكون العرض المقدم إليه يتناسب مع قدراته وإمكاناته البدنية والفنية ويسهم في إنعاش خزينة الدراويش.