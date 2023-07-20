مُهنئًا الرئيس السيسي.. يسري المغازي: "23 يوليو غيرت مستقبل المصريين"

هنأ النائب يسري المغازي رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، قائلا: “كانت وستظل ثورة مصرية عظيمة غيرت الأوضاع وانحازت للمواطن وحريته وأمله في غد أفضل”.

وأكد “المغازي” أن الاحتفال بثورة 23 يوليو يأتي بعد أيام قليلة من احتفال الشعب المصري، بالذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو، ٢٠١٣: “كانتا عنوانًا للإصرار والإرادة الوطنية، من أجل عزة ورفعة هذا الوطن”.

وتابع عضو مجلس النواب، مُشيدًا بالدور الوطني المشهود الذي قامت به القوات المسلحة المصرية في ثورتي 23 يوليو و30 يونيو، دعما لإرادة الشعب في التغيير.

ودعا النائب يسري المغازي لاستلهام العبرة والعظة من ثورات مصر، فقد كانت دوما انطلاقة للأمام وتغيير أوضاع الوطن.