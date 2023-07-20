الجيش الملكي يصدم الأهلى والزمالك بشأن مستقبل رضا سليم (خاص)

وجّه نادي الجيش الملكي المغربي صدمة قوية إلى قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك اللذين يرغبان في الحصول على خدمات رضا سليم جناح بطل الدوري المحلي.

وارتبط اسم الجناح المغربي بعدد من الأندية المصرية وتحديدا الأهلي والزمالك وبيراميدز خلال الأيام الماضية.

جاء ذلك بعدما أبدى اللاعب رغبته في الرحيل عن صفوف الجيش الملكي وخوض تجربة جديدة خارج الدوري المغربي، على الرغم أن عقده ساري لمدة موسمين.

وكشف مصدر داخل الجيش الملكي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عن تراجع إدارة نادي الجيش الملكي عن تسويق اللاعب وعرضه للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتواصل مسئولو النادي الجيش الملكي ووكيل اللاعب مع الشركة المعنية بتسويق رضا سليم في الدوري المصري، من أجل إنهاء الاتفاق.

وجاء قرار رفض النادي المغربي بيع نجم الفريق بعد موجة الغضب الشديدة من جانب جماهير الجيش الملكي التي رفضت رحيل اللاعب خاصةً أن الفريق يستعد للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الجديد.

واستجاب رضا سليم لمطالب ناديه بعد جلسة جمعته مع نصر الدين النابي المدير الفني الجديد لفريق الجيش الملكي والذي أبدى رغبته في استمراره مع الفريق نظرًا للتحديات التي تواجه بطل الدوري المغربي سواء على المستوى المحلي أو القاري خلال الموسم المقبل.