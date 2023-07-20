"الستات مايعرفوش يكدبوا" يقدم حلقة خاصة من العلمين الجديدة

قدم برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"حلقة خاصة من داخل مدينة العلمين الجديدة مع بدء العد التنازلي لانطلاق مهرجان العلمين صيف 2023 والذي يحمل شعار" العالم علمين".

استضاف البرنامج الذي تقدمه الإعلاميات هبه الأباصيري وإيمان عز الدين ومنى عبد الغني على قناة "CBC"، ملك العشيري أحد المنظمين في مهرجان العلمين، ومحمود غالي مصمم أزياء المشاهير، وسارة بشير مصممة الأزياء، ونادية الخولي من مشاهير السوشيال ميديا التي تقدم محتوى خاص للترويج للسياحة المصرية، وفتحي محمود الشهير ببكار بيكو والذي يقدم فن الزجل بطريقة نوبية ذو بصمة مختلفة.

كشفت ملك العشيري أحد المنظمين لمهرجان العلمين عن فعاليات المهرجان والتي أكدت على تنوع الأنشطة الترفيهية والرياضية المقدمة لزوار العلمين، ما بين حفلات غنائية وبين سباقات رياضية مختلفة سواء الكرة الشاطئية أو سباقات السيارات وغيرها من الفعاليات الترفيهية التي ستشهدها مدينة العلمين الجديدة والتي تعد أكبر حدث ترفيهي على مستوى الشرق الأوسط.

ولفتت إلى أن الممشى السياحي الذي يحمل صفات عالمية إذ يبلغ طوله 14 كيلو متر، وغيرها من الطبيعة الخلابة والساحرة التي تهدف لجذب السياحة إلى مصر طوال العام خاصة مع وجود كافة الخدمات بالمدينة والمباني السكنية والمناطق الترفيهية.

وكشفت ملك عن ان المنطقة بالفعل جذبت الآلاف من السياح العرب إليها قبل الإعلان عن المهرجان وهذا لما تضمه المنطقة من عوامل جذب مختلفة ومناطق طبيعية ذو سحر خاص.

كما استضاف البرنامج مصمم أزياء المشاهير محمود غالي والذي أكد على أن مدينة العلمين ملهمة لمصممي الأزياء سواء من حيث الرغبة في تقديم عروض أزياء بها أو عمل تصميمات جديدة تتناسب مع طبيعة المنطقة الخلابة، وأعرب عن أمنيته بأن تقام أحدث عروض الأزياء داخل العلمين الجديدة خاصة من دور الأزياء العالمية، وتحدث عن التصميمات الحديثة في ملابس الصيف والألوان الجديدة والتي تعتمد على الورود والصدف في الحقائب والقبعات فيما تستحوذ الألوان النارية صدارة المشهد في ملابس صيف 2023.

من جانبها، تحدثت سارة بشير مصممة الأزياء عن رحلتها في عالم الموضة خاصة المايوهات البوركيني والملابس الخاصة بالمحجبات والتي لجأت لتصميمها تلبية لاحتياجات كثيرين من المحيطين بها إلى أن أصبحت من مشاهير مصممي الأزياء.

أعربت سارة عن فرحتها بمدينة العلمين الجديدة وانبهارها بالتصميمات المعمارية الحديثة والتي تتفوق في جمالها على مناطق سياحية عالمية.

فيما قدم البرنامج فقرة خاصة مع نادية الخولي أحد مشاهير السوشيال ميديا والتي تقدم محتوى يهدف للترويج للمناطق السياحية.

قالت في حديثها إلى "الستات مايعرفوش يكدبوا": "انا زرت 11 دولة وفيهم دول سياحية كثيرة والعلمين الجديدة سحرتني بجمالها وطبيعتها الخلابة"، متابعة الحديث عن العلمين الجديدة:"ناس كتيرة ماتعرفش ان المنطقة دي كانت عبارة عن حقل ألغام والدولة قدرت تخليه مكان عالمي جاذب للساحة".

كذلك استضاف البرنامج فتحي محمود الشهير ببكار بيكو وذلك بعد تألقه في برنامج الدوم وحققت مقاطع الفيديو الخاصة به ملايين المشاهدات، وارتجل بكار على الهواء مباشرة بأبيات شعرية للعالمين الجديدة والذي تحدث عن مدى انبهاره بها وسعادته لكونه من أوائل زوار المدينة الأهم في السياحة خلال صيف 2023.

وقدم زجل متنوع خلال الفقرة وبعض الأغاني النوبية.

‏https://youtu.be/by7GGckdr4c