"مواجهة الأفكار الهدامة" فى محاضرات توعوية بجامعة الأزهر (صور)

تواصل جامعة الأزهر أنشطتها الصيفية من خلال معسكرات جمصة الشاطئية الصيفية، التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة الأزهر، بالتعاون مع فريق طلاب من أجل مصر.

جاء ذلك انطلاقًا من حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، على الاهتمام بالطلاب؛ كونهم شباب اليوم ورجال الغد وقادة المستقبل في الجمهورية الجديدة.

وأشار د. محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن المعسكرات الصيفية تهدف إلى غرس روح الانتماء الوطني وتأهيل الشباب وتحصينهم ضد الأفكار المتطرفة؛ تنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الفعاليات تقام خلال الإجازة الصيفية؛ بهدف مناقشة الطلاب في مختلف الكليات في الموضوعات والأفكار الهدامة وتأثيرها على المجتمع، وسبل مواجهتها من خلال رفع الوعي لدى الشباب خاصة في ظل تحديات العصر، مشيرا إلى أن الجامعة تنظم هذا المعسكر بعدد 16 فوجًا طلابيًّا، منذ يوليو الجاري وحتى شهر سبتمبر القادم 2023م، بحضور الأستاذ عادل بكر، مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، والأستاذ محمد قاسم، مدير إدارة الجوالة بالجامعة.

وحاضر في أنشطة المعسكرات الصيفية الدكتور زكي صبري، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بمحافظة كفر الشيخ، متحدثًا حول سلبية التفكير ومحاربة الأفكار الهدامة، كما حاضر أيضا الدكتور ماهر الجبالي، وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ، متحدثا حول دور القائد الطلابي في التعرف على المخاطر الفكرية وكيفية مواجهتها، كما حاضر أيضًا الدكتورة هبة سعودي، الأستاذة بكلية العلوم بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، حول الشائعات وتأثيرها على المجتمع، إضافة إلى تناول موضوع العنف داخل المجتمع.

كما حاضر في المعسكر أيضا الدكتورة حبيبة محمد حسن، الأستاذة بكلية الدراسات الإنسانية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة، حول تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الفرد والمجتمع، وكذلك فتح مناقشة عامة لبعض المشكلات الموجودة في المجتمعات، كما حاضر الدكتور خالد حسب الله، رئيس قسم العقيدة بكلية دراسات كفر الشيخ، حول الأفكار الهدامة التى يمكن للمرأة المسلمة تجنبها؛ حتى يتم بناء دولة يعم فيها الاستقرار والأمن والسلام للفرد والمجتمع، ومحاضرة للدكتور أحمد سامي، المدرس بكلية التربية الرياضية، حول مخاطر الأفكار الهدامة على الفرد والمجتمع، كما حاضرت الدكتورة منى سالم، عضو هيئة التدريس بكلية الدراسات الإسلامية للبنات بكفر الشيخ، حول المعتقدات الخاطئة وأثرها على الفرد والمجتمع.