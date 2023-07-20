الأنبا باسيليوس يتفقد رحلة كنيسة أم المعونة الدائمة بسمالوط

ذكر المكتب الإعلامي لإيبارشية المنيا، أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، تفقد رحلة كنيسة أم المعونة الدائمة، بسمالوط، وذلك بمبنى التكوين والخدمات، بسمالوط.

حضر اللقاء القمص أنطونيوس نان، راعي الكنيسة، حيث قدم الأنبا باسيليوس كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية دور الأنشطة الاجتماعية في توطيد العلاقات الاجتماعية، لخدمة الكنيسة، والإيبارشية.

كما ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، تفقد الندوة التكوينية الأولى بالإيبارشية، تحت شعار "البار بالإيمان يحيا"، وذلك بمبنى التكوين والخدمات، بسمالوط.

تقام الندوة في الفترة من السادس عشر، وحتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري، تحت إشراف مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية، بقيادة الأب شنودة شفيق، مسؤول المكتب، والفريق المعاون معه.

وقدم الأنبا باسيليوس كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية الاستفادة من جميع فقرات الندوة التكوينية، ثم ألقت الأخت بينا الكومبونيانية، محاضرة حول "آداب الحوار والمائدة".

هذا وتحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، احتفلت مجموعات حورس الكشفية، بكنيسة السيدة العذراء، بشبرا، وراعي الكنيسة، الأب ميشيل ألفي، بالذكرى الأربعين لتأسيسها.

أقيم الاحتفال تحت شعار "حب سد"، الذي هو حفل تجديد شباب الملك، حيث جاء ذلك بمشاركة القمص جورج سليمان، راعي كنيسة العائلة المقدسة، بالمطرية، والأب يوسف أسعد، راعي كنيسة السيدة العذراء، بالقاهرة الجديدة، بالإضافة إلى مسؤولي، وأعضاء الفرق الكشفية بالرعية، وقدامى القادة.