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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اليونان تعلن حالة الطوارئ فى 3 مناطق بجزيرة رودس بسبب حرائق الغابات

اليونان
اليونان

أعلنت السلطات اليونانية، حالة الطوارئ فى ثلاث مناطق بجزيرة رودس بشرق بحر إيجه، اليوم، مما سمح لها بحشد كل أفراد الإنقاذ والقوات لمكافحة اندلاع حرائق الغابات المستمرة هناك.

وذكرت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية أن حالة الطوارئ تتعلق بالوحدات البلدية فى كاميروس وأتافيروس وليندوس وستظل سارية لمدة ستة أشهر "حتى 18 يناير 2024"، وفقًا للقرار الذى وقعه الأمين العام للحماية المدنية فاسيليس باباجورجيو.

وتم تقديم الطلب، أمس، من قبل الحاكم الإقليمى لجنوب بحر إيجه ورئيس بلدية رودس بعد اندلاع الحرائق هناك.. وكانت السلطات اليونانية قد أخلت أربع قرى وفندقا مع اقتراب حرائق الغابات التى اندلعت فى الساعات الأولى من يوم أمس، بالقرب من قرية أبولوناس فى الجبال الغربية.

السلطات اليونانية حالة الطوارئ جزيرة رودس بحر ايجه حرائق الغابات

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