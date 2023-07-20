قناة الناس.. تميم المراغى يوضح الأسماء الأخرى لسورة الإنسان (فيديو)

قال الشيخ أحمد تميم المراغي، من علماء وزارة الأوقاف، إن السورة القرآنية المعروفة بسورة الإنسان لها أسماء كثيرة غير التي تعرف بها في القرآن الكريم.

وأضاف “المراغي”، اليوم الخميس، خلال حلقة من برنامج "مع التلاوة"، المذاع عبر قناة الناس، أن من بين أسماء سورة الإنسان سورة “هل أتى”، و سورة “الدهر”، مشيرًا إلى أن الرسول صلّى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في الركعة الثانية من صلاة الصبح، بعد أن يقرأ سورة السجدة في الركعة الأولى.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.