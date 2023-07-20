مهرجان العلمين.. كيف تفاعل المصريين مع أكبر كرنفالات الشرق الأوسط؟

انطلقت قبل أيام، فعاليات مهرجان العلمين الجديدةكأحد أكبر المهرجانات الترفيهية في الشرق الأوسط، والذي يضم العديد من الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والدينية، ما دفع الكثيرين من المصريين للتفاعل معه وإبداء آرائهم المُختلفة التي فسّرت جلّ هذا الحدث وضخامته.

مهرجان العلمين

وأشاد عدد كبير من المصريين بتنظيم مهرجان العلمين 2023، مؤكدين أنَّ هذا الحدث فريد من نوعه، خاصّة وأنَّه من أكبر المهرجانات الترفيهية في الشرق الأوسط، إذ يستقبل أكثر من مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي خلال فعاليات المهرجان.

ويشارك في فعاليات مهرجان العلمين الجديدة أكثر من 40 نجم في مختلف المجالات، فضلاً عن حفلات لفنانين محليين وعرب ودوليين، إلى جانب عروض للطائرات RC، بطولة للتجديف، بطولة بادل عالمية دولية، بطولة لكرة القدم الشاطئية، بطولة ترياثلون سباق ثلاثي، وغيرهم من النشاطات.

ماذا قال المصريين عن مهرجان العلمين؟

قال أحد المصريين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «مهم نفتكر كلنا ايه هي العلمين الجديدة واتعملت ازاي، علشان نبقى عارفين هي الدولة فعلا عارفة بتعمل إيه ودارسة مشروعاتها ولا لأ؟».

وأضاف: «العلمين الجديدة واحدة من المدن الجديدة اللي اتبنت في آخر 9 سنين، المدينة دي كانت حقل ألغام، صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، والدولة قررت إنها تبقى مدينة جذب سياحي مميزة على سواحل البحر المتوسط كلها، فاتعملت مدينة على أحدث طراز وفيها كل عناصر الجذب».

واختتم: «مهرجان العلمين هيخلي المدينة دي محط أنظار السياح من كل حتة في الدنيا، يعني هي لوحدها ممكن تبقى من أهم موارد النقد الأجنبي بعد كده.. يعني مدينة سياحية - هتجيب دولار - هتوفر فرص عمل - هتساهم في الدعاية لمصر».

وقالت آخرى: «زي الأيام دي من 4 سنين بالظبط كنت بشهد وبوثق مراحل تاريخية لبناء مدينة العلمين الجديدة اللي كانت حقل ألغام خلفته الحرب العالمية الثانية واتوقفت فيها أي عملية تنمية لمدة أكتر من 70 سنة، بعد ما كنت شاهدة على مراحل بناء المدينة العالمية دي، فخورة جداً بالتنمية اللي حصلت للمكان في سنين قليلة وبالسرعة دي مين كان يصدق؟».

وتابعت: «مع انطلاق فعاليات مهرجان العلمين الحدث الترفيهي والفني والرياضي الأكبر فى الشرق الأوسط اللي بيقام على أرض العلمين الجديدة وبيستمر لمدة ٤٤ يوم، المدينة بقت من أكبر مدن الجيل الرابع تستوعب ٣ مليون زائر».

فيما أشاد آخر بالمهرجان، قائلاً: «أنا فرحان وفخور جدا بمهرجان العلمين الجديدة.. فخور لإنه هيبقى حدث ضخم جدا وهيقدم المدينة بشكل عظيم لإنها فعلا تستاهل تبقى أيقونة مصرية».

وتابع: «المهرجان هيكون فيه كل حاجة، حفلات وعروض أزياء وسباقات.. فعاليات رياضية وترفيهية رائعة بكل معاني الكلمة.. مستبشر خير بالمهرجان، ومتأكد إن المدينة بعد المهرجان هتكون غير قبله».