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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

سيرة الأب الروحي.. طرح البرومو الرسمي للفيلم الوثائقي "أسامة أنور عكاشة" على الوثائقية

اسامة أنور عكاشة
اسامة أنور عكاشة

طرحت شبكة قناة الوثائقية الفيلم الوثائقي “أسامة أنور عكاشة” تحت عنوان سيرة الأب الروحي للدراما المصرية وعميد الدراما العربية، وذلك خلال الفترة القليلة المقبلة.

https://www.instagram.com/reel/Cu62I0yNPag/

 

 

 

ويوثق الفيلم ما أنجزه "صاحب الحلمية" دراميًّا وفكريًّا على نحو استثنائي حتى تحول إلى نجم في ذاته، كما يطرح عددًا من الأسئلة التي شغلت عقل أسامة، مثل سؤال الهوية المصرية، وكذلك يلقي الضوء على إسهاماته في السينما والمسرح، متطرقًا إلى معاركه الممتدة على مختلف الأصعدة.

ويشهد الفيلم الوثائقي "أسامة أنور عكاشة" حضورًا لافتًا لعدد كبير من نجمات الفن ونجومه، منهم: إلهام شاهين، ولوسي، وعبد العزيز مخيون، وصابرين، والمخرج جمال عبد الحميد، كما يستضيف عددًا من النقاد والكتاب، منهم: عبد الله السناوي، سيد محمود، ماجدة موريس، وحمدي عبد الرحيم، أسامة عبد الفتاح.

أسامة أنور عكاشة أنور عكاشة صاحب الحلمية عبد العزيز مخيون عميد الدراما العربية قناة الوثائقية ماجدة موريس مختلف الاصعدة

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