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الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب التنسيقية يشارك فى زيارة وفد مجلس النواب لـ«بروكسل»

وفد مجلس النواب في
وفد مجلس النواب في بروكسل

شارك النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضمن وفد مجلس النواب في زيارته الرسمية إلى بروكسل (عاصمة الاتحاد الأوروبي)، برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضوية النائب أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، والنائبة ماهيتاب محمد عبدالهادي، عضو مجلس النواب.

وعقد الوفد البرلماني عدة لقاءات، بمشاركة الدكتور بدر عبدالعاطي، سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي ومملكة بلجيكا، حيث التقى بكل من مدير عام قطاع العلاقات الثنائية بوزارة الخارجية والتجارة الخارجية البلجيكية، ومدير عام قطاع العلاقات متعددة الأطراف بوزارة الخارجية والتجارة الخارجية البلجيكية، بحضور مدير عام الإدارة العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية البلجيكية، بالإضافة إلى القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بجهاز الخدمة الخارجية، والنائب "دايفيد ماكلستر" رئيس لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الأوروبي.

كما عقد الوفد لقاءً موسعًا مع ممثلي الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي، وهو اللقاء الذي استضافته بعثة اليونان لدى الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة ممثلي الدول الأعضاء بمجموعتي المشرق والمغرب والشرق الأوسط والخليج بالمجلس الأوروبي.

واستعرض الوفد البرلماني المصري خلال اللقاء التطورات الإيجابية التي يشهدها ملف حقوق الإنسان في مصر مؤخرًا، وفي مقدمتها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى التطورات الإيجابية التي يشهدها الحوار الوطني الذي انعقدت أولى جلساته في مايو 2023 بمشاركة واسعة من مختلف التيارات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمعارضة، وما ينتظر أن يسفر عنه من تقدم على صعيد محاوره السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان.

كما تطرقت المناقشات إلى الدور المهم الذي قامت به لجنة العفو الرئاسي بعد تفعيل علمها في أبريل 2023، والتي أسفرت عن الإفراج عما يزيد علي 1400 شخص منذ تفعيل اللجنة، وإعادة دمجهم في المجتمع.

كما تطرق اللقاء إلى الاهتمام الذي توليه الدولة لترقية أوضاع حقوق الإنسان في إطار المقاربة الشاملة، التي تركز على الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اتساقًا لما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتم تناول مبادرة حياة كريمة، التي تستهدف رفع مستوى المعيشة في القرى الأكثر احتياجًا من خلال تنفيذ مشروعات تنموية كبرى في مختلف القطاعات، بما يسهم في المزيد من ترقية أوضاع حقوق الإنسان خاصةً في بعديها الاجتماعي والاقتصادي جنباً إلى جنب البعد السياسي.

من جانبهم، أشاد مسئولو الاتحاد الأوروبي ووزارة الخارجية البلجيكية بما حققته مصر من تطور إيجابي ملحوظ على صعيد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، وأعربوا عن تطلعهم لمواصلة الانخراط مع الجانب المصري على جميع المستويات، كما أكدوا اعتزازهم بعمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، والعلاقات المتميزة بين مصر وبلجيكا.

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النائب محمد تيسير مطر لجنة حقوق الانسان بروكسل النواب حقوق الانسان العلاقات

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