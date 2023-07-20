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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ورش لتعليم البورتريه للأطفال ضمن فعاليات قصور الثقافة الصيفية بالمنوفية

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

شهد فرع ثقافة المنوفية، عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة لرواد المواقع التابعة، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بالمبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا".

في قصر ثقافة الطفل بشبين الكوم قدمت ورشة "تعليم مبادئ الرسم.. بورتريه" للفنانة التشكيلية حسناء نوية، وتضمنت الورشة شرحًا كاملًا لمبادئ الرسم في فن البورتريه، حيث تمت المراجعة على رسم عنصر العين مع مراعاة الاحتفاظ بمواطن التظليل والضوء.

كما نظّم قصر ثقافة شبين الكوم ورشة فنون تشكيلية بعنوان "طبيعة صامتة" تنفيذ الفنانة أميرة حما، أخصائي الفنون التشكيلية بالموقع، واستمر التدريب على أكثر من مجسم للعمل مع اختلاف طبيعة ونوعية الخامة المصورة في محاولة لإجادة الأشكال المرسومة كافة وكيفية إخراجها في شكل عمل فني متقن، وأثبت المتدربون استجابتهم يومًا بعد يوم للوصول بهم إلى الإجادة بشكل حرفي.

في سياق آخر وضمن فعاليات الفرع التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، عقد بيت ثقافة دنشواي محاضرة بعنوان "قناة السويس والدخل القومي فى مصر" ألقتها نهى زيدان أخصائي ثقافي، أوضحت بها أن قناة السويس الجديدة تم إنشاؤها موازية لقناة السويس لتعظيم الاستفادة من القناة وتفريعاتها الحالية بهدف تحقيق أكبر نسبة من الازدواجية لتسيير السفن في الاتجاهين بدون توقف في مناطق انتظار داخل القناة ويقلل من زمن عبور السفن المارّة.

فرع ثقافة المنوفية الفعاليات الثقافية والفنية الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني ثقافتنا في اجازتنا

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