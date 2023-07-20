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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

غرفة الحبوب: مصر لديها اكتفاء ذاتى من الأرز يكفى حتى بداية الموسم القادم

عبدالغفار السلاموني
عبدالغفار السلاموني

قال عبدالغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن تراجع أسعار الأرز خلال الفترة الحالية يرجع إلى تراجع الطلب، حيث إن الأرز من السلع التي تعتمد على العرض والطلب، مشيرًا إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز يكفي حتى بداية الموسم القادم وذلك حتى نهاية أغسطس.

وأوضح السلاموني في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تراجع أسعار الأرز يرجع أيضًا إلى زيادة المخزون من الأرز والسلع الغذائية لدى المصريين، خاصة في المواسم مثل موسم رمضان الماضي وموسم عيد الأضحى، مشيرًا إلى أن مصر تستورد كميات طفيفة من الأرز من الخارج، ولكن أصبحت مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز وتعمل على زيادة الإنتاج وذلك لأمل فتح التصدير مرة أخرى أمام الأرز المصري.

وأشار عبدالغفار السلاموني إلى أن مصر قامت بزيادة الرقعة الزراعية من الأرز خلال العام الجاري 2023 لتصل إلى 2 مليون فدان بدلًا من مليون و400 ألف فدان، متوقعًا زيادة الإنتاج عن الأعوام السابقة، وأن مصر رغم ندرة المياه إلا أن زيادة مساحة الأرز لم تؤثر بشكل كبير.

وأوضح نائب رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات أن حجم إنتاج مصر من الأرز العام الماضي 2021 وصل إلى 5 ملايين طن أرز شعير، والذي يعطي 3.6 مليون طن أرز أبيض، مشيرًا إلى أن حجم استهلاك مصر من الأرز سنويًا يبلغ 3.2 مليون طن أرز، وأن مصر لا تواجه أي أزمة في إمدادات الأرز ولكن توجد أزمة في عدد من التجار والفلاحين الذين يقومون بتخزين كميات من الأرز للتلاعب بالأسعار، ولكن الحكومة استطاعت السيطرة على السوق وأصبح لدينا توازن في الأسعار والمعروض.

عبدالغفار السلاموني نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية تراجع أسعار الأرز الفترة الحالية تراجع الطلب الأرز من السلع

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