ناقد فني: مهرجان العلمين يبرز أهمية مصر من حيث الثقافة والسياحة

تتواصل فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2023، ليكون الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط، والذي انطلق الخميس الماضي الذي تصدرت تريند البحث على موقع “جوجل” ومحركات الإنترنت خلال الأيام الماضية، الذي يهدف إلى توفير بيئة استثمارية مشجعة للسياحة.

مهرجان العلمين يبرز أهمية مصر من حيث الثقافة والفن والسياحة

قال أحمد السماحي، الناقد الموسيقي، إن المهرجانات التي تقام بشكل جيد في معظم الدول بيشير إلى أن هذه الدولة بها أمن وأمان وأستقرار اقتصادي، لذلك ما تقدمه مصر في مهرجان العلمين الجديدة يبرز أهميتها من حيث الثقافة والفن وغيرها من الأنشطة، خصوصاً أن مدينة العلمين الجديدة تعتبر واحدة من المدن الجديدة الواعدة في مصر.

أضاف السماحي، لـ“الدستور” أن مهرجان العلمين الجديدة يقدم عمل ممتاز لهذه اللحظة ومصر تحتاج إلى هذه المهرجانات بشكل مستمر بكل المدن خصوصاً عندما يرتبط الفن بالترويج السياحي، فهذا دور الفن الحقيقي ورسالة الفن الحقيقة بأنها تقوم بعملية الترويج السياحي لبعض المدن النائية، وأننا نقوم بتحويل مدينة العلمين مليئة بالأنغام والفن والرياضة وكل ما يتعلق بالنشاط الكروي فهذا شئ مهم جداً ومتميز للسياحة.

وأكد السماحي أن مشروع العلمين الجديدة فكرة تحسب للقائمين على هذا المشروع العظيم ونتمنى من القائمين على مهرجان العلمين الجديدة ان يكون لديهم وعي وثقافة وفهم لدور المهرجان حتى تستفيد مصر إستفادة كبرى من الناحية الفنية والسياحية، ونستمر في تقديم أفكار متطورة وحديثة للحصول على التميز المطلوب والإستفادة بشكل أكبر بهذا الحدث العريق.

ويضم مهرجان العلمين ضمن فعالياته 12 نشاطًا بين الرياضي والترفيهي، وهى: عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء في الوطن العربي، وحفلات لفنانين محليين وعرب ودوليين.