ads
الخميس 20 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عضو بحزب البتريوت الأوكرانى: روسيا تحاول ابتزاز العالم بملف الحبوب

الدكتور رامي أبوشمسية،
الدكتور رامي أبوشمسية، عضو بحزب البتريوت الأوكراني

علق الدكتور رامي أبوشمسية، عضو بحزب البتريوت الأوكراني، على إعلان موسكو أنها ستستهدف تدمير سلسلة الإمداد الغذائي للدول الفقيرة.

وقال "أبوشمسية"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، إن روسيا تحاول ابتزاز العالم كله بملف الحبوب والمواد الغذائية وبالتالي أوكرانيا هي الدولة المعتدى عليها، مطالبًا المجتمع الدولي بالوقوف بجانب أوكرانيا لتأمين شحنات الحبوب إلى الدول الفقيرة.

وأضاف أن هناك أكثر من طريقة لحل هذه المشكلة، منها الطريقة التي طرحها الرئيس الأوكراني عن طريق نقل الحبوب عبر المياه الإقليمية الأوكرانية وأيضًا البلغارية والرومانية وتصديرها باسم تلك الدول.

وتابع "هناك أيضًا طريقة أخرى وهي أن يتم عمل حراسة دولية لتلك السفن من أجل تأمين خروج شحنات الحبوب والمواد الغذائية من البحر الأسود، لكن روسيا تعتبر هذا إخلالًا بمبادرة الحبوب وبالتالي فهم ينتقمون من العالم بقصف السفن وزرع الألغام وقصف ميناء أوديسا".

الحبوب الحبوب الغذائية روسيا أوكرانيا الأزمة الروسية الأوكرانية الحرب الروسية الأوكرانية القاهرة الإخبارية

الأكثر قراءة

أول صور لباتريك زكى بعد الإفراج عنه بموجب عفو رئاسى

المصيلحى: زيادة الدعم 75 جنيهًا "أى كلام".. وتنفيذ "الكارت الموحد" خلال 10 سنوات

وزير قطاع الأعمال يبحث إجراءات إدراج القطن للتداول عبر بورصة السلع

وزير التموين: سنوقع اتفاقية قرض بـ400 مليون دولار لتمويل مشتريات الحبوب

وزير الكهرباء يكشف لـ"الدستور" موعد انتهاء برنامج تخفيف الأحمال

الوادى الجديد تحذر من مغادرة المنازل بسبب "الحرارة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم كمال

حفل ترافيس سكوت وثقافة الجهل

خالد عكاشة

جبهة القرم.. الاشتعال مجددًا ومهددات اتفاقية الحبوب!

أحمد المريخي

أطياف يوسف فاخورى.. «جو»: أنا فخرانى شقيت لونى بلون الطين وسافرت فى الزمن

محمد العسيري

فتنة عاشور وتميمة الشحات

وائل لطفي

إنعاش الطبقة الوسطى

ماجد حبته

معضلة الضرائب الدولية

عبد الرحيم طايع

تهديد الحريات الفنية!

مدحت بشاى

يوسف ندا.. دراما حياة قيادى إخوانى

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق