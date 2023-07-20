عضو بحزب البتريوت الأوكرانى: روسيا تحاول ابتزاز العالم بملف الحبوب

علق الدكتور رامي أبوشمسية، عضو بحزب البتريوت الأوكراني، على إعلان موسكو أنها ستستهدف تدمير سلسلة الإمداد الغذائي للدول الفقيرة.

وقال "أبوشمسية"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، إن روسيا تحاول ابتزاز العالم كله بملف الحبوب والمواد الغذائية وبالتالي أوكرانيا هي الدولة المعتدى عليها، مطالبًا المجتمع الدولي بالوقوف بجانب أوكرانيا لتأمين شحنات الحبوب إلى الدول الفقيرة.

وأضاف أن هناك أكثر من طريقة لحل هذه المشكلة، منها الطريقة التي طرحها الرئيس الأوكراني عن طريق نقل الحبوب عبر المياه الإقليمية الأوكرانية وأيضًا البلغارية والرومانية وتصديرها باسم تلك الدول.

وتابع "هناك أيضًا طريقة أخرى وهي أن يتم عمل حراسة دولية لتلك السفن من أجل تأمين خروج شحنات الحبوب والمواد الغذائية من البحر الأسود، لكن روسيا تعتبر هذا إخلالًا بمبادرة الحبوب وبالتالي فهم ينتقمون من العالم بقصف السفن وزرع الألغام وقصف ميناء أوديسا".