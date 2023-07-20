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الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أحمد نويصر: توطين صناعة الأسمدة تأكيد على دعم الدولة القطاع الزراعى

النائب أحمد سعد نويصر
النائب أحمد سعد نويصر

وصف النائب أحمد سعد نويصر توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء المجمع الصناعي الثالث لإنتاج الأسمدة في العين السخنة بمثابة تأكيد على حرص الدولة المصرية على دعم وتعزيز القطاع الزراعي.

وأوضح النائب أحمد سعد نويصر، في تصريحات صحفية له، أن إنشاء هذا المجمع يأتي استكمالًا لنجاح إنشاء وتشغيل المُجمعين الصناعييَن للأسمدة الفوسفاتية والمركبة، والأسمدة الآزوتية، بالعين السخنة، مما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وزيادة الإنتاج ورفع معدل الصادرات.

وأكد النائب أحمد سعد نويصر أن الاعتماد على الإنتاج المحلي والاستثناء عن المستورد سيعمل على توفير العملة الصعبة، علاوة على توفير فرص عمل للشباب في مجال الصناعة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى ضرورة تقديم الدعم الكامل لتوطين الصناعة الوطنية في كل المجالات، مؤكدًا على أن توطين الصناعات المتعلقة بالقطاع الزراعي سيعمل على زيادة الصادرات من المحاصيل والفواكه، مما يوفر العملة الصعبة للدولة.

وتابع النائب أحمد  سعد نويصر أن الدولة تعمل بدأب على بناء قاعدة صناعية حقيقية ومتطورة في مختلف المجالات الصناعية لتعميق التصنيع المحلي، علاوة على نقل المعرفة والتكنولوجيا والخبرة للاستفادة من القدرات الإنتاجية والتشغيلية.

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