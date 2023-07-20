اليوم.. "الأرثوذكسية" تحتفل بذكرى نياحة القديس بسنتاؤس أسقف قفط

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بذكرى نياحة القديس بسنتاؤس أسقف قفط، وبهذه المناسبة قال كتاب التاريخ الكنسي المعروف بالسنكسار إن في مثل هذا اليوم تنيح الأب القديس الأنبا بسنتاؤس أسقف فقط الذي كان قد ترهب منذ حداثته وقام بعبادات كثيرة ودرس الكتاب المقدس وحفظ أغلب أسفاره.

كما درس كتب الكنيسة وكان لا ينظر إلى وجه امرأة مطلقا وحدث أن امرأة مصابة بداء عضال انتظرته حتى خرج من الكنيسة واقتربت منه لتقبل يده لإيمانها أنها ستنال الشفاء ولكنه حينما رآها تدنو منه أسرع في خطاه، وأذ لم تلحقه أخذت قليلا من التراب الذي وطأة بقدميه ووضعته على مكان الألم فزال للحال .

ولما رسم أسقفا كان وهو يقدس ينظر الملائكة ترفرف بأجنحتها في الهيكل وكان هذا الأسقف حسن المنطق في وعظه لا يمل أحد من سماع تعليمه . ولما أعلمه الرب بقرب نياحته جمع شعبه ووعظهم وثبتهم علي الإيمان وأوصاهم كثيرا ثم اسلم روحه بيد الرب . وقد أظهر الله من جسده آيات كثيرة حتى أن تلميذه أخذ قطعة من كفنه ووضعها علي المرضي فشفوا .

فعاليات أخرى شهدتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال الفترة الراهنة، حيث القى قداسة البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية في اجتماعه الاسبوعي، من كاتدرائية السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين والقديس الأنبا كاراس ببشاير الخير ٣ بالإسكندرية، وبُثت العظة عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت.

وصلى قداسته صلوات رفع بخور عشية، بمشاركة الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، والأب القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.

كان قداسته قد افتتح كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالكاتدرائية، وعقد لقاءً مع كهنة كنائس قطاع غربي الإسكندرية ألقى خلاله عليهم كلمة مناسبة. كما افتتح قاعة المناسبات الملحقة بالكاتدرائية ذاتها.

وقبل بدء عظة اليوم أعرب قداسة البابا عن ترحيبه بوفد من إحدى المدارس القبطية بكندا والذين حضروا اجتماع الأربعاء الأسبوعي لقداسته، وقال قداسة البابا: "أحب أن أرحب اليوم بمجموعة من طلبة وطالبات المدرسة المصرية القبطية الناجحة مدرسة Philopateer Christian College في مسيساجا في كندا، وأرحب بأبونا بيشوي وصفي ومديرة المدرسة فيبي زوجته وابنة أبونا أنجيلوس، والحقيقة هي مدرسة من المدارس الناجحة جدًا، ودائمًا تحصل على تميز كبير، واختاروا تاسوني فيبي أن تكون واحدة من مئة امرأة ملهمة ومتميزة في كندا، وهذا الأمر يفرحنا جدًا، وهي وأبونا بيشوي يخدمان المدرسة هناك ويخدمان الأجيال الجديدة، وأرحب بكم في زيارتكم لمصر وأتمنى أن تكونوا مستمتعين بمصر وقمتم بزيارة أماكن كثيرة، وربما بعضكم يزور مصر لأول مرة، فأهلاً وسهلًا بكم".

وأضاف: "كما أرحّب بالمهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب الإسكندرية، أهلا وسهلا بك وتشريفك لنا هنا، وربنا يبارك عملك كثيرًا، شكرًا للمهندسة".