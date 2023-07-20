ناقد مسرحى: إهداء الدورة 16 للمهرجان القومى لعادل إمام اختيار أسعد الجميع

كشف الكاتب والناقد المسرحي باسم صادق، عن تفاصيل اختيار الدورة الـ16 من المهرجان القومي للمسرح المصري إهداء الدورة للفنان عادل إمام، وقال إنه اختيار أسعد الجميع لأنه صاحب بصمة متميزة جدا في قلوب جميع المصريين، سواء في السينما أو المسرح أو التليفزيون، لافتا إلى أن البعض قد يرى أن رصيد الفنان عادل إمام من المسرحيات قليل، ولكنه يمثل أطول مسيرة على مستوى زمن العرض المسرحي.

وأضاف "صادق"، خلال حواره لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن الفنان عادل إمام قام ببطولة كاملة لـ5 مسرحيات، مشيرا إلى أن مدد عرض الـ5 مسرحيات كانت تتراوح بين 5 و8 و11 عاما، مشيرا إلى أن إهداء الدورة الـ 16من المهرجان القومي للمسرح المصري له، يمثل تكريما كبيرا ومهما للمسرح المصري، منوها بأن آخر مسرحيات الفنان عادل إمام هي "بودي جارد" التي استمرت 11 عاما في دور العرض المسرحية، كما أنها من أكثر المسرحيات التي تم عرضها خارج مصر.

وأوضح الكاتب والناقد المسرحي، أن "عادل إمام كان متواجدا بصورة دائمة وسط الجمهور، وكان ينزل للناس في المحافظات بعروضه المسرحية، مما أكسبه مكانة خاصة جدا في قلوب المصريين"، مشيرا إلى أن الدورة الـ 16 من المهرجان القومي للمسرح المصري، ستشمل مناقشات فكرية وندوات تكريمية لعدد من الفنانين.