عضو "تحالف العمل الأهلى": نقدم المساعدات لأكثر من 35 مليون مواطن

تحدث الدكتور ممدوح العربي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن جهود التحالف في الوصول إلى أعماق المجتمع المدني، فضلًا عن الأسر الموجودة في المناطق النائية والحدودية.

وقال "العربي" خلال لقائه عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، إن التحالف يعمل على توحيد الجهود من أجل الوصول للمستحقين، وبخاصة أن التحالف يقدم الخدمات في مجالات متعددة، كاشفًا عن أنهم يقومون بتقديم المساعدات لأكثر من 35 مليون مواطن، متابعًا: "يحصل المواطن منهم على 5 أو 6 خدمات".

وأكد عضو التحالف الوطني التنموي: "لدينا في التحالف 351 ألف متطوع، كما أن الجهات المانحة الداخلية والخارجية من دعائم المنظومات الناجحة، ونتحدث هنا عن المواطن الذي اكتسب الثقة عندما يرى ما يحدث من مشروعات وخدمات على أرض الواقع، وبالنسبة للجهات المانحة الخارجية، فإن أجهزة الدولة تعمل على التأكد منها كما يتم وضع توجهات استراتيجية والخطة التنفيذية لتحديد الأدوار والعمل على استمرار المتابعة".

وعن التمكين الاقتصادي، قال عضو التحالف الوطني، إن التمكين الاقتصادي قائم على أسس سليمة، وعندما اجتمعت الجمعيات، وأصبح الجميع يتناقش على طاولة واحدة، بدأنا الدخول في التمكين الاقتصادي بفكر مختلف.