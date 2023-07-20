رئيس اتحاد كمال الأجسام يكشف كواليس استضافة الإسكندرية للبطولة العربية الـ23

علّق الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي الإفريقي لكمال الأجسام، على استضافة الإسكندرية البطولة العربية الـ23 لكمال الأجسام للعام الثاني على التوالي.

وقال “فهيم" خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، ليس من المعتاد أن يتم تنظيم بطولة عربية أو قارية في بلد مرتين متتاليتين، وجميع الدول أشادت ببطولة العام الماضي ولاقى التنظيم إشادة من الجميع، موضحاً أن التنظيم كان على أعلى مستوى والإقامة كانت في أفضل فنادق الإسكندرية".

وأضاف رئيس الاتحاد المصري والعربي الأفريقي لكمال الأجسام،" الملعب كان عصريا ومميزا للغاية، وفي نهاية البطولة كانت الإشادات كثيرة والكل أرسل لي التهاني والشكر على كرم الضيافة والاستقبال، ولذلك، بدأت الدول تطلب إعادة تنظيم البطولة هذا العام في الإسكندرية"، لافتاً أنه بالفعل تمت الموافقة على ذلك، وستكون أكثر نجاحا من بطولة العام الماضي ولن تقل عنها.

وعن تخصيص مكان لاستقبال الوفود، أكد الدكتور عادل فهيم، أن المحافظ قرر بالتنسيق مع مسؤولين بمطار برج العرب، تخصيص مكان لاستقبال الوفود وتسهيل دخولهم بأسرع وقت ممكن، والانتقالات ستكون على أعلى مستوى وفندق إقامة المشاركين في البطولة من أكبر فنادق الإسكندرية المطلة على البحر.