حتى لا تصاب بالخمول والكسل.. 4 عادات تعزز من نشاطك في الصيف

بالتزامن مع ارتفاع الحرارة الشديد، يصاب الأشخاص بالكسل، لذلك يبحثون دائمًا عما يعزز من نشاطهم المستمر، ووفقاً لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية أن موجة ارتفاع الحرارة الشديد مستمرة حتى بداية الأسبوع المقبل، تكشف “الدستور” خلال السطور المقبلة نصائح تعزز من شعورك بالنشاط في فصل الصيف.

النوم ساعات كافية

يساعد الحصول على قسط كاف من النوم على الوقاية من الخمول وتجنب انخفاض طاقة الجسم، نتيجة لأن النوم لساعات كافية يسهم في تنشيط الدورة الدموية للجسم ووصولها إلى مراكز في المخ، ما يساعد على استعادة اليقظة والنشاط وممارسة الحياة الطبيعية.

الإكثار من المشروبات الباردة

تساعد المشروبات الباردة دائمًا على التخلص من الشعور بالحرارة ضمن هذه المشروبات الحليب أو الليمون أو الماء، فهي مشروبات تسهم في انتعاش طاقة الجسم والوقاية من الجفاف، ما يساعد على زيادة النشاط خلال ساعات النهار، كما يوصي خبراء التغذية بتجنب المشروبات الغنية بالكافيين أو المشروبات السكرية؛ لأنها تتسبب في التعب وانخفاض طاقة الجسم.

الوقاية من الشمس

حاول قدر الإمكان خلال فصل الصيف الابتعاد عن الشمس واستخدام مرطبات الجلد التي تساعدك على الانتعاش حيث يؤدي وضع الكريم على الجلد دورًا مهمًا في حماية البشرة من حرارة الشمس، ويفضل أن يتدرب الإنسان على الأمر بشكل يومي، خاصة إن كان يكثر في الخروج والتنزه.

تناول الوجبات الخفيفة

لابد من الحرص على تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية، شريطة أن تكون هذه الوجبات صحية كالمكسرات الغنية بالدهون غير المشبعة بـ"الأوميجا 3"، والتي تمد الجسم بالطاقة التي تستمر لساعات طويلة، إلى جانب احتوائها على مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من هجوم الجذور الحرة التي تحاول تدمير خلايا الجسم.