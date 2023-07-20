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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مصدر: وزير التعليم يوجّه بصيانة جميع المدارس قبل العام الدراسى الجديد

رضا حجازى
رضا حجازى

وجّه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مديرى المديريات على مستوى الجمهورية بالعمل على حصر المدارس التي تحتاج صيانات قبل بداية العام الدراسي الجديد 2024. 

وكشفت مصادر رسمية بالوزارة لـ"الدستور"، عن أن الوزير طلب تقريرًا مفصلًا من كل مديرية تعليمية بأسماء المدارس التي تعاني من بعض المشكلات، وتحتاج إلى صيانات سواء كانت بسيطة أو معقدة، للعمل على صيانتها في أيام الإجازة الرسمية وقبل استقبال العام الدراسي الجديد. 

وقالت المصادر إن الهيئة العامة للأبنية التعليمية ستبدأ في عملها بالمدارس وصيانتها خلال الأيام المقبلة، قبل تحديد موعد العام الدراسي الجديد 2024.

كان نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من أنباء بشأن تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد وإعلان الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/ 2024.

وأوضح المركز، في بيان، أنه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد وإعلان الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/2024.

 

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