العراق يعلن القبض على 4 إرهابيين فى نينوى

أعلن العراق، اليوم، عن القبض على 4 إرهابيين على علاقة بتنظيم داعش الإرهابي في نينوى.

وذكر بيان للاستخبارات العراقية، أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، والمتضمنة الملاحقة والقبض على آخر ما تبقى من فلول داعش، حيث توفرت لدى مفارز الوكالة معلومات دقيقة تتعلق بتواجد مشتبه بهم كانوا ينتمون إلى عصابات داعش الإرهابي ضمن محافظة نينوى.

وأضاف أنه تم تشكيل فريق عمل استخباري للتحري والقبض على المطلوبين، وبكمين محكم تم القبض على أربعة متهمين، ومن خلال تدقيق البيانات تأشرت بحقهم وثائق تدينهم بالانتماء إلى عصابات داعش، وعملهم بما يسمى بديوان الجند وولاية نينوى وفرقة عين جالوت والمعسكرات العامة.

وتابع أن المتهمين اعترفوا بانتمائهم وعملهم ضمن صفوف عصابات داعش الإرهابي، مبينًا أنه تم تدوين أقوالهم وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة لينالوا جزاءهم العادل.