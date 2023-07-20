في 7 نصائح.. كيف يمكن للوالدين دعم واكتشاف مواهب أطفالهم؟

يأتي كل طفل إلى العالم حاملاً مزيجًا فريدًا من المواهب والاهتمامات والسمات التي تميزه عن غيره، وفي هذا الوقت يجب على الوالدين تعزيز بيئة لا تعترف فقط بهذا التفرد بل تغذيه أيضا وتقدره، يمكن أن يكون هذا الاعتراف بشخصية الطفل حافز قوي لنموه الشخصي وسعادته.

وتناول تقرير نشره موقع “Hindustan times” مجموعة من النصائح للوالدين لتحديد ودعم مصالح أطفالهم، نقلًا عن الاستشاري النفسي الدكتور مارك شانتيال، لمساعدة الآباء على الكشف عن عواطف ومواهب أطفالهم الفريدة وتعزيزها، وبالتالي تعزيز شخصيتهم الفردية.

1. الانتباه الجيد للطفل:

الملاحظة الدقيقة هي الخطوة الأولى في تحديد نقاط القوة لدى الطفل واهتماماته، يجب ملاحظة الأنشطة التي ينجذب إليها الطفل بشكل طبيعي، هل يستمتع بالرسم أو الغناء أو ربما بحل الألغاز؟ يمكن أن تكون هذه مؤشرات مبكرة على مواهبه المتأصلة وشغفه، وتشير الأبحاث إلى أن الأطفال أكثر عرضة للتفوق في المجالات التي ينجذبون إليها بشكل طبيعي.

2. إطلاق العنان لإمكانيات الطفل:

يتم تشجيع الآباء على استكشاف السبل المختلفة لمساعدة أطفالهم على اكتشاف نقاط قوتهم واهتماماتهم بطريقة إيجابية، في حين أن إعطاء الطفل مجموعة متنوعة من الخبرات أمر بالغ الأهمية ، إلا أنه من المهم بنفس القدر إدراك أهمية مواهبه الفطرية وخصائص شخصيته.

ويمكن للوالدين مساعدة قدرات طفلهم الفطرية وتعزيز النمو الشخصي باستخدام مهاراته وموارده الخاصة مثل التحليل الجيني مع هذه الاستراتيجية يكون مسار نمو الطفل أكثر تركيزًا وذا مغزى ، مما يمكنه من النمو وتحقيق إمكاناته الكاملة.

3. دعم الاستكشاف والفضول لدى الطفل:

من خلال الاهتمام الشديد بمصالح الطفل ودعمها منذ سن مبكرة، يمكن للوالدين الكشف عن صفاته وقدراته الخفية، يمكن أن تكشف هوايات الطفل في كثير من الأحيان عن معلومات مهمة حول قدراته وتفضيلاته الفطرية، ويمكن تعزيز اهتماماته والمساعدة في تنمية حب التعلم من خلال توفير بيئة ترحيبية تعزز الاكتشاف، فالطريق إلى نجاحه ورضاه في المستقبل قد يمهده اهتمامه ورغباته ، لذا يجب الانتباه له، يمكن منح الطفل المواد والوقت للرسم إذا كان مهتمًا، ساعدهم في تعلم المزيد عن علم الحشرات إذا كانوا مهتمين يجب منح الطفل الفرصة للاستكشاف والازدهار في المجالات التي تتحدث عن مهاراته الخاصة.

4. تحية جهود الطفل والثناء عليها:

من أجل تطوير مهارات الطفل من الضروري التعزيز الإيجابي مثل الثناء اللفظي أو المكافآت، يؤدي التعزيز الإيجابي إلى تحسين السلوك بشكل كبير ، وفقًا لبحث أُجري على الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه هذا يجسد فعالية هذه الاستراتيجية في تشجيع التنمية في مجال اهتمام الطفل، من خلال تشجيعه على ممارسة هواياته وقدراته بشكل أكبر ، قد تزيد من دوافعه وشعوره بتقدير الذات.

5. تعليم الطفل القيم المختلفة:

الأطفال مقلدون بالفطرة يتعلمون من بيئتهم ، بما في ذلك آبائهم وإخوتهم، ومع ذلك فإن تعليمه الطفل قيمة أن يكون صادق مع نفسه أمر ضروري، يجب تشجيعه على التعبير عن آرائه، حتى لو كانوا مختلفين عن الآخرين ، والتعبير عن أفكاره ومشاعره بثقة، يجب مساعدته على فهم أنه لا يحتاج إلى طلب التحقق من الصحة أو التوافق مع إرضاء الآخرين، سيساعده ذلك على تعزيز الشعور بالأصالة وتقليل التوتر ونوبات الغضب والصراعات المحتملة، ويجب السماح للطفل أن يكون على طبيعته الفريدة وان يحتفل بأصالته.

6. تشجيع الاستقلالية:

يجب إشراك الأطفال في صنع القرار، فعندما يكبر الطفل ، يجب اشراكه في اتخاذ القرارات المتعلقة بأنشطته، فهذا يمنحه إحساس بملكية مصالحه ويشجعه على تحمل المسؤولية. و يكون أكثر انخراط وتحفيز في أنشطته.

7. تنمية موهبة الطفل:

تتضمن رعاية نقاط القوة لدى طفلك واهتماماته توفير الخبرات الصحيحة والتعزيز الإيجابي وتشجيع المشاركة في صنع القرار، يجب ان يتذكر أولياء الأمور أن يرشدوا اطفالهم دون الضغط عليهم ويغذوا عقلية النمو لديهم، يمكن لنهج الوالدين تشكيل تقدير الطفل لذاته ومرونته وحبه للتعلم ، مما يؤدي في النهاية إلى النمو الشخصي والسعادة.