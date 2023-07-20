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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير: مرسى علم تتمتع بوسائل جذب متعددة للسائحين

سائحين
سائحين

قال محمد كارم، الخبير السياحي، إن السائح عند زيارته لمدينة مرسى علم يكتشف الطبيعة الصحراوية، ويرغب في رؤية كل شيء في المدنية.

وأضاف الخبير السياحي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح " المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز "، أن مرسى علم تتميز بوسائل جذب متعددة منها المالديف المصري والعلمين، والطبيعة الخلابة، والشعاب المرجانية، منوهًا بأن مصر تمتلك جميع أشكال وأنماط القطاع السياحي في 26 محافظة، فكل محافظة مميزة عن الأخرى بعدة عوامل سياحية.

وأوضح أن تدفق الحركة السياحية خلال الفترة الماضية كان يعتمد على جزء أو بلدان محددة من السياحة، أما الآن فهناك تدفق سياحي من بلدان عديدة منها بلجيكا، والبرتغال، وإسبانيا، وكل ذلك يساعد بشكل كبير على نشاط السياحة في مصر.

اسبانيا اكسترانيوز الخبير السياحي الحركة السياحية السياحة في مصر الشعاب المرجانية

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