ads
الخميس 20 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الاحتياطي الاستراتيجى من القمح يكفى نحو 5.2 شهر

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي

صرح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي  بأن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي نحو 5.2 شهر.
جاء ذلك مشاركته في الاجتماع السادس عشر للجمعية العمومية للمنظمة الإفريقية للمترولوجيا AFRIMETS، والذي يستضيف المعهد القومي للمعايرة بوزارة التعليم العالى في إطار دعم أواصر الصداقة والتعاون مع الدول الإفريقية وانطلاقًا من دور مصر المحوري وتوجه الدولة نحو تعميق روابط التعاون مع دول القارة على كافة المستويات ومن بينها المجالات العلمية والبحثية.
وأضاف المصيلحي أن حجم التوريد المحلي  منذ بداية الموسم وحتى الآن بلغ 3.8 مليون طن قمح بما يمثل  من حجم المستهدف 91%، منها نحو 3.4 مليون طن قمح متواجدة في الصوامع بالإضافة إلى 50 ألف طن قمح صلب تم استلام وتسليمها لمصانع المكرونة، ونحو 250 ألف طن للتقاوي.
وردًا على سؤال بشأن انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب وتأثيرها قال المصيلحي لم يكن نبأ سعيدًا ألا توافق روسيا على اتفاقية الحبوب لمرور الحبوب من أوكرانيا لمضيق البوسفور ثم لمختلف دول العالم.
وأضاف نحن نعلم أن هذا النوع من الصراع مستمر ولا بد من الأخذ في اعتبارنا استمرارها سواء صراع اقتصادى أو بصورة نزاعات، مؤكدًا أنها سوف تؤثر على الدول الضعيفة تأثيرًا سعريًا خاصة في  اللوجستيات والنقل والأمن، لافتًا إلى ارتفاع تكاليف النقل مع تغيير مسارات وصعوبة توافر خطوط النقل.
وأشار إلى ضعف التأثير على السوق المصرية بنسب ضعيفة تتراوح من 5 الى 8%، لافتًا إلى أن مصر قامت خلال الفترة الماضية بتنويع مناشئ استيرادها، حيث تم الاستيراد من كل من فرنسا وألمانيا ورومانيا وروسيا وأوكرانيا وبلغاريا والولايات المتحدة.
وأكد المصيلحي استمرار الاستيراد من السوق الأوكرانية، لافتًا إلى أن جزءًا من القمح يأتي عن طريق رومانيا وأوروبا.
وأضاف المصيلحي أنه عقد اجتماعًا مع سفير هند بالقاهرة لبحث  التبادل التجاري على أعلى مستوى خاصة  في مجال الحبوب والسكر.
وأكد الوزير أن مجلس الوزراء وافق لوزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في هيئة السلع التموينية على عقد اتفاقيات مباشرة.

الأكثر قراءة

قائمة محظورات من محمود الخطيب لإمام عاشور بعد انتقاله للأهلى رسميًا

نجاد البرعى لـ"الدستور": مستمر فى مهامى بالحوار الوطنى.. والسجون المصرية خالية من الحقوقيين

"خلعت كتف أحدهما وقتلت الثانى".. تفاصيل صادمة فى تعذيب طفلين بالبساتين

مد التقديم لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة حتى 3 أغسطس

مصرع شابين إثر انقلاب سيارة على طريق الضبعة

سها جندي: نستهدف الترويج للفرص الاستثمارية وتعزيز مشاركة المصريين بالخارج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

جبهة القرم.. الاشتعال مجددًا ومهددات اتفاقية الحبوب!

أحمد المريخي

أطياف يوسف فاخورى.. «جو»: أنا فخرانى شقيت لونى بلون الطين وسافرت فى الزمن

محمد العسيري

فتنة عاشور وتميمة الشحات

وائل لطفي

إنعاش الطبقة الوسطى

ماجد حبته

معضلة الضرائب الدولية

عبد الرحيم طايع

تهديد الحريات الفنية!

مدحت بشاى

يوسف ندا.. دراما حياة قيادى إخوانى

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق