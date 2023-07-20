الاحتياطي الاستراتيجى من القمح يكفى نحو 5.2 شهر

صرح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي بأن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي نحو 5.2 شهر.

جاء ذلك مشاركته في الاجتماع السادس عشر للجمعية العمومية للمنظمة الإفريقية للمترولوجيا AFRIMETS، والذي يستضيف المعهد القومي للمعايرة بوزارة التعليم العالى في إطار دعم أواصر الصداقة والتعاون مع الدول الإفريقية وانطلاقًا من دور مصر المحوري وتوجه الدولة نحو تعميق روابط التعاون مع دول القارة على كافة المستويات ومن بينها المجالات العلمية والبحثية.

وأضاف المصيلحي أن حجم التوريد المحلي منذ بداية الموسم وحتى الآن بلغ 3.8 مليون طن قمح بما يمثل من حجم المستهدف 91%، منها نحو 3.4 مليون طن قمح متواجدة في الصوامع بالإضافة إلى 50 ألف طن قمح صلب تم استلام وتسليمها لمصانع المكرونة، ونحو 250 ألف طن للتقاوي.

وردًا على سؤال بشأن انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب وتأثيرها قال المصيلحي لم يكن نبأ سعيدًا ألا توافق روسيا على اتفاقية الحبوب لمرور الحبوب من أوكرانيا لمضيق البوسفور ثم لمختلف دول العالم.

وأضاف نحن نعلم أن هذا النوع من الصراع مستمر ولا بد من الأخذ في اعتبارنا استمرارها سواء صراع اقتصادى أو بصورة نزاعات، مؤكدًا أنها سوف تؤثر على الدول الضعيفة تأثيرًا سعريًا خاصة في اللوجستيات والنقل والأمن، لافتًا إلى ارتفاع تكاليف النقل مع تغيير مسارات وصعوبة توافر خطوط النقل.

وأشار إلى ضعف التأثير على السوق المصرية بنسب ضعيفة تتراوح من 5 الى 8%، لافتًا إلى أن مصر قامت خلال الفترة الماضية بتنويع مناشئ استيرادها، حيث تم الاستيراد من كل من فرنسا وألمانيا ورومانيا وروسيا وأوكرانيا وبلغاريا والولايات المتحدة.

وأكد المصيلحي استمرار الاستيراد من السوق الأوكرانية، لافتًا إلى أن جزءًا من القمح يأتي عن طريق رومانيا وأوروبا.

وأضاف المصيلحي أنه عقد اجتماعًا مع سفير هند بالقاهرة لبحث التبادل التجاري على أعلى مستوى خاصة في مجال الحبوب والسكر.

وأكد الوزير أن مجلس الوزراء وافق لوزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في هيئة السلع التموينية على عقد اتفاقيات مباشرة.