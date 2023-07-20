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الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد مكتبة مصر العامة لمتابعة الفعاليات والخدمات المقدمة للأطفال

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على ضرورة تغيير الصورة الذهنية لاقتصار دور المكتبات على القراءة فقط، خاصة أن مكتبة مصر العامة تتمتع بإمكانيات متميزة ليس فقط بتوافر عدد هائل من الكتب والموسوعات والدوريات العلمية في المجالات المختلفة بل بتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة للفئات العمرية المختلفة.

وأوضح محافظ أسيوط تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين بشكل لائق، والاستفادة من الأنشطة التي يتم تنظيمها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن، مناشدًا المواطنين بالاستفادة من هذه الفعاليات والإمكانات المتاحة بالمكتبة وزيادة ثقافتهم بالقراءة والبحث والاطلاع، واستغلال أوقات فراغهم، خاصة مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالمراحل التعليمية المختلفة وبداية الإجازة الصيفية.

جاء ذلك خلال زيارته الدورية لفرع مكتبة مصر العامة بحي شرق، بحضور هاجر محروس، مدير فرع مكتبة مصر العامة بأسيوط، وعدد من مشرفي المكتبة ولفيف من الأطفال والشباب على المكتبة، للاطمئنان ومتابعة الخدمات المقدمة والمنظمة للمترددين على المكتبة.

- زيادة توعية النشء والشباب بالقضايا المجتمعية


وقد تفقد محافظ أسيوط أقسام المكتبة المختلفة كالخدمات البحثية وقاعات تدريب الحاسب الآلي واللغات والأنشطة والوسائط المتعددة والاستعارة والفعاليات التي يتم تنظيمها للأطفال وورش العمل والمسابقات الثقافية والفنية والمعرض الدائم للمنتجات اليدوية والمشغولات بالمكتبة وإدارة المراجع وخدمة القراء، كما شهد عدد من الفعاليات بصحبة التلاميذ والأطفال المتواجدين بالمكتبة للاطمئنان على جودة الخدمات التي يقدمها كل قسم، وتجول داخل أروقة المكتبة من قاعات الاطلاع للأطفال والكبار والعلوم البحثية والمعارف الإنسانية.

وقال محافظ أسيوط إن زيادة توعية النشء والشباب بالقضايا المجتمعية والعامة المختلفة ونشر الثقافة والعلوم والمعرفة يساهم في تعزيز قيم الولاء والانتماء وبناء الشخصية المصرية منذ الصغر، وخلق جيل جديد قادر على المساهمة في بناء وتنمية المجتمع، وهو ما نعمل عليه بالتنسيق والتعاون بين الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية، مشيدًا بالفعاليات والأنشطة التي يتم تنظيمها بفرع مكتبة مصر العامة في أسيوط، وذلك ضمن الخطة الموضوعة مسبقًا للمساهمة في رفع الوعي والثقافة لدى الطلاب والأطفال، وتدريب وتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل في المجالات المختلفة وتحقيق أهداف المحور الثقافي باستراتيجية مصر 2030 بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

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الإمكانات المتاحة التنسيق مع الجهات المعنية الشخصية المصرية الصورة الذهنية الفصل الدراسي الثاني الفعاليات والأنشطة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المراحل التعليمية المختلفة المقدمة للأطفال بناء الشخصية المصرية

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