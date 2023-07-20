بعد نفاذ الحجوزات.. الشركات تبدأ في عرض رحلاتها إلى مصر لعام 2025

قالت صحيفة "ترافيل ويكلي" البريطانية، أن شركة "ديسكفر إيجيبت" للسفر البريطانية اتخذت خطوة غير عادية بعرض أسعار الرحلات في عام 2025 حيث أن الطلب الهائل على جولات مصر تسبب في نفاذ كافة رحلات 2023 ومعظم رحلات 2024.

- مصر تتصدر خرائط السياحة العالمية

وتابعت الصحيفة أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي تُعيد فيه الشركة السياحية بيع سفينة نيلية أصغر من فئة الخمس نجوم، الإسكندر الأكبر، لتبدأ الرحلات البحرية في 1 سبتمبر 2023، ويمكن حجزها حتى مايو 2025.

وأضافت أنه عادةً ما يكون لدى "ديسكفر إيجيبت" رحلات وجولات نيلية للبيع حتى خريف العام المقبل في هذه المرحلة، لكنها مددت ذلك لأكثر من ستة أشهر حتى مايو 2025 بسبب انتعاش شعبية مصر بصورة كبيرة .

وقال المدير التجاري فيليب بريكنر، إن توافر الرحلات الكلاسيكية إلى مصر لهذا العام، خاصة في الأشهر من أكتوبر إلى ديسمبر، كان محدودًا بسبب ارتفاع الطلب على السفر لها بعد انتهاء قيود فيروس كورونا والشعبية الكبرى التي حظيت بها مصر في العديد من الأسواق الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية".

- مصر لا تزال على رأس قائمة الوجهات الأكثر طلبًا في الشتاء

وتابع"بريكنر"، الموسم الحالي محجوز بالكامل، وحتى شهر فبراير المقبل، فمصر لا تزال على رأس قائمة الوجهات الأكثر طلبًا في الشتاء، وعرض حجوزات جديدة لعام 2025 يمنح العملاء فرصة لتأمين رحلتهم لمصر، لأن رحلات 2024 أصبحت معدودة للغاية، مضيفا العروض الجديدة تمنح العملاء الفرصة للتخطيط المسبق وتأمين عطلة أحلامهم ما يساعد داعمينا التجاريين، لأنهم بدورهم لديهم أسعار لعملائهم الذين يتطلعون إلى تأمين إجازات لتواريخ خاصة."

وأشار إلى أن هناك ضغطًا على سعة الرحلة، حيث يتم تشغيل رحلة واحدة مباشرة من المملكة المتحدة إلى الأقصر في الأسبوع ولا توجد رحلات طيران مستأجرة تقدم الوجهة كما فعلت في الماضي، فضلاً عن نقص سعة الطيران المحلية من القاهرة إلى الأقصر كطريق بديل، قائلاً إنه سبب آخر للحجز مقدمًا".