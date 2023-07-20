ضبط تجار تصرفوا في سلع تموينية بالسوق السوداء بالغربية

تمكنت حملة من مديرية التموين بمحافظة الغربية، بالتعاون مع الجهات المعنية، من ضبط عدد من تجار التموين بطنطا، استولوا وتصرفوا فى سلع تموينية قيمتها 34 ألف جنيه ببيعها فى السوق السوداء.

كان المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية، قد كلف مدير إدارة تموين بطنطا بتشكيل حملة استهدفت التفتيش على عدد من البدالين التموينيين بطنطا، وتمكنت الحملة من ضبط عدد من تجار التموين تصرفوا فى سلع تموينية قيمتها 34 ألف جنيه، وبيعها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

حررت الحملة محضرا بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لتجرى شؤونها.