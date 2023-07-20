الأنبا باسيليوس يتفقد الندوة التكوينية الأولى بإيبارشية المنيا

ذكر المكتب الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية عن إيبارشية المنيا، أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا، تفقد الندوة التكوينية الأولى بالإيبارشية، تحت شعار "البار بالإيمان يحيا"، وذلك بمبنى التكوين والخدمات، بسمالوط.

تقام الندوة حتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري، تحت إشراف مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية، بقيادة الأب شنودة شفيق، مسئول المكتب، والفريق المعاون معه.

وقدم الأنبا باسيليوس كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية الاستفادة من جميع فقرات الندوة التكوينية، ثم ألقت الأخت بينا الكومبونيانية، محاضرة حول "آداب الحوار والمائدة".