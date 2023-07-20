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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن "100 يوم صحة".. الكشف على 17516 مواطنًا فى البحر الأحمر

أعمال مبادرة 100
أعمال مبادرة "100 يوم صحة"

أعلنت محافظة البحر الأحمر أن مبادرة رئيس الجمهورية "100 يوم صحة" مستمرة وتقدم نجاحات كبرى بإجمالي عدد منتفعين بلغ 17516 مواطنًا، وذلك منذ بدء أعمال المبادرة حتى 18 يوليو الجاري، وتضمنت المبادرة عددًا من البرامج الصحية التي استهدفت فئات المجتمع المختلفة لتحسين صحتهم ومتابعة الحالة الصحية للمواطنين.

وأوضحت محافظة البحر الأحمر، في بيان لها، أن المبادرة تنقسم إلى عدة مبادرات تهدف إلى تعزيز الصحة العامة بما في ذلك الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، ودعم صحة المرأة المصرية، كما يتم تقديم رعاية صحية متكاملة للأمهات والأجنة، والكشف وعلاج ضعف السمع بين الأطفال حديثي الولادة، والرعاية الصحية لكبار السن، وفحص المقبلين على الزواج. 

كما تم العمل على الكشف المبكر والعلاج للأمراض الوراثية للأطفال والقضاء على فيروس سي وعلاج الضمور العضلي للأطفال، بالإضافة إلى علاج سوء التغذية بين أطفال المدارس.

وشملت المبادرة نشاط عيادات تنظيم الأسرة المتنقلة وزيارات منزلية للرائدات الريفيات، كما تم تقديم خدمات وقائية وتطعيمات من خلال زيارة المنشآت الغذائية وتحرير محاضر، وفحص محطات الشرب وحمامات السباحة، ومحطات معالجة الصرف الصحي.

وفيما يتعلق بالثقافة الصحية والإعلام، قامت الفرق القائمة بالمرور وعقد الندوات والتوعية الميدانية لنشر الوعي بأهمية الصحة والسلامة العامة بين المواطنين، حيث تعكس هذه المبادرة التزام المحافظة بتحسين الخدمات الصحية والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في المنطقة، وتحقق فوائد هامة للمواطنين وتعزز صحة وجودة حياتهم.

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ضمن "100 يوم صحة".. الكشف على 17516 مواطنًا فى البحر الأحمر

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