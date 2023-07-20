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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

طبيبة روسية تكشف خطورة المشمش على مرضى القلب

ارشيفية
ارشيفية

كشفت الدكتورة آسيات خاتشيروفا أخصائية أمراض القلب، خبيرة التغذية الروسية، عن أن كثيرين يعتقدون أن المشمش مفيد جدًا لمن يعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية. 

وقالت آسيات خاتشيروفا في حديث لراديو "سبوتنيك" إلى أن الكثيرين ينصحون مرضى القلب والأوعية الدموية بضرورة تناول المشمش، ولكن هذه نصيحة صحيحة وخاطئة في نفس الوقت.

وأضافت أخصائية أمراض القلب، هناك فرضية مفادها أن الشخص الذي يعاني من زيادة الوزن يكون عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري، لذلك لا يمكنه تناول أكثر من 400 جرام من الفاكهة في اليوم، لأن هذه الكمية تحتوي على نسبة كبيرة من الكربوهيدرات. 

وتابعت، استنادًا إلى ذلك يمكن للشخص في المتوسط تناول من 100 إلى 150 جرامًا من المشمش في اليوم. وبصورة عامة، يجب أن تشكل الفواكه والخضروات بالضبط نصف النظام الغذائي الصحي، ليبقى ربعه كربوهيدرات، والربع الآخر بروتينات.

وأشارت "خاتشيروفا"، إلى أن المشمش فاكهة جيدة تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن بما فيها البوتاسيوم والمغنيسيوم، تلك التي يعتقد أنها أكثر المعادن ضرورة للقلب والأوعية الدموية، لأنها تساعد عضلة القلب على العمل بصورة طبيعية، لذلك يعتقد أن على من يعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية تناول المشمش.

 وأوضحت هذا صحيح وغير صحيح في نفس الوقت، لأن الشخص إذا كان مصابًا بالفعل بهذه الأمراض، فلا يمكن علاجه بالمشمش، ولكن المشمش في هذه الحالة يصبح مصدرًا إضافيًا للحصول على البوتاسيوم، مع العلم أن المشمش وحده لا يوفر حاجة القلب اليومية من البوتاسيوم.

آسيات خاتشيروفا المشمش القلب والأوعية امراض الفاكهه الفيتامينات

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