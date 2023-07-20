السيطرة على حريق شقة سكنية بمنطقة المعصرة دون خسائر بشرية

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق شقة سكنية بمنطقة المعصرة.

كانت البداية عندما ورد بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوجود حريق بشقة بشارع يسرى شاهين دائرة قسم شرطة المعصرة.

بالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الثانى عشر على مساحة 150 مترًا مكونة من ثلاث غرف ومطبخ وحمام.

على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق باستخدام السلالم الهيدروليكية، وتم فرض كردون امني لمنع تجدد اشتعال النيران وامتداد النيران للعقارات المجاورة.