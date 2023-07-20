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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تنسيق الجامعات 2023.. أماكن اختبارات القدرات لكليات التربية الفنية

طلاب
طلاب

يواصل طلاب الثانوية العامة التسجيل والتقدم لحجز اختبارات القدرات بالنسبة للكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وبالنسبة لأماكن الاختبارات، ففي كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان يؤدي بها الاختبارات طلاب محافظات "الجيزة – القاهرة – القليوبية – الفيوم -الإسكندرية – مطروح – البحيرة – الغربية – كفر الشيخ – المنوفية - الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – السويس – بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء".

ويؤدى طلاب محافظات "بني سويف – المنيا – أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – البحر الأحمر – الأقصر – أسوان" اختبارات كلية التربية الفنية بالمنيا.

وفيما يخص قائمة الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بها فهي: التربية الرياضية- التربية الموسيقية - التربية الفنية- التربية النوعية "فنية - موسيقية - المسرح التربوي"- الفنون التطبيقية- الفنون الجميلة "فنون – عمارة"- التربية "فنية – موسيقية".

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