أبرزها رحلة المخطوطات الأدبية من فرنسا إلى مصر.. خريطة معرض الإسكندرية للكتاب

تتواصل اليوم الخميس 20 يوليو 2023، فعاليات الدورة العشرين لمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب، والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتحتضنه مكتبة الإسكندرية وتستمر فعالياته حتى 26 يوليو الجاري. وفي هذا التقرير نستعرض لكم أنشطة البرنامج الثقافي لهذا اليوم.

تبدأ أجندة البرنامج الثقافي في الثانية عشرة ظهرا وحتى الثانية، حيث تحتضن قاعة اجتماعات "C" بمكتبة الإسكندرية، ندوة بعنوان “رحلة المخطوطات الأدبية من فرنسا إلي مصر”، والتي تتحدث فيها دكتورة فتحية الفرارجي، ويقدمها دكتور إيهاب بديوي.

يليها في الثانية وحتي الرابعة لقاء بعنوان “إحسان عبد القدوس.. معارك الحب والسياسة”، وذلك بقاعة اجتماعات "C"، حيث تتحدث الكاتبة زينب عبد الرازق عن أبرز المحطات والمعارك الصحفية والسياسية في حياة الروائي إحسان عبد القدوس، وبحضور أحمد عبد القدوس، وتقدم الندوة الكاتبة زينب عفيفي .

وفي نفس التوقيت ــ الثانية وحتى الرابعة عصرا ــ تعقد بقاعة الأوديتوريوم بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية، أمسية بعنوان "الفن والتاريخ.. مدرسة تحسين الخطوط نموذجا" ويشارك فيها كل من: فنان الخط العربي حمدي زايد، ويسري المملوك، ويقدم اللقاء دكتور محمد حسن.

وفي الثالثة عصرا وحتى السادسة مساء، تعقد بقاعة اجتماعات “E” بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية، ورشة عمل حول كتابة القصة القصيرة، والتي تقدمها الكاتبة إيمان السباعي.

وفي الرابعة وحتى السادسة مساء، تستقبل قاعة الوفود، لقاءً مفتوحا مع الكاتب الروائي المستشار أشرف العشماوي، تقدمه وتديره الكاتبة هند جعفر.

وفي السادسة مساء وحتى العاشرة، تحتضن القاعة الكبرى بمكتبة الإسكندرية، ختام فعاليات مهرجان قسم المسرح.

وتحت عنوان “الإعلام الرياضي”، تحتضن قاعة الأوديتوريوم بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية، لقاء يشارك فيه المحلل الرياضي كريم رمزي، ويقدمه إبراهيم خليفة، وذلك في السابعة مساء وحتى التاسعة.

وتختتم فعاليات اليوم العاشر للبرنامج الثقافي لمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب، بلقاء يعقد في نفس التوقيت ــ من السابعة وحتي التاسعة مساء ــ بقاعة اجتماعات “A “، بعنوان ”قراءات في القصص القصيرة جدا”، بمشاركة كل من الكتاب: دكتور إيهاب بديوي، أحمد سيد، أسماء عبد العظيم، جيهان السيد، حنان أحمد طلبة، خالد عبده، سحر النحاس، دكتور طارق جابر، ماهر جرجس، محمد الحديني، نجلاء خليل، نهلة السحلي، هبة بسيوني، هيثم ممتاز، وضيف الشرف، الأديب الأردني حسين دعسة، وتقدم الأمسية شيرين طلعت.