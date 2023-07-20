ads
الخميس 20 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إضراب شعبى عام فى منبج السورية ضد ممارسات مسلحى واشنطن

إضراب شعبي عام في
إضراب شعبي عام في مدينة منبج السورية

شهدت مدينة منبج بريف حلب شرقي سوريا، الخاضعة لسيطرة قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، الأربعاء، إضرابا عاما في الأسواق، تحت مسمى "إضراب الكرامة" مع إغلاق جميع المحال التجارية، رفضا لممارسات "قسد" ضد المدنيين.

 

وقالت مصادر عشائرية، إن هذا الإضراب الشعبي هو الأكبر من نوعه الذي تشهده المدن الخاضعة لسيطرة مسلحي "قسد"، شارك فيه  التجار والفعاليات التجارية المحسوبة أو المقربة من قوات "قسد" مع شلل كامل في عمليات التبادل التجاري.

 

وأوضحت المصادر أن الدعوة للإضراب التي بثتها شخصيات اجتماعية وعشائرية في منطقة منبج، عبر مواقع "التواصل الاجتماعي"، أخذت صدى كبيرا لدى المدنيين الذين التزموا بكامل تفاصيل الإضراب، الذي يهدف لرفض ممارسات "قسد" ورفضا لمشروع ما يسمى "الإدارة الذاتية الكردية"، حسبما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية.

 

ودعت المصادر أبناء القبائل العربية والكردية وغيرها من مكونات الجزيرة السورية للمشاركة في الإضراب، ليكون في جميع مدن وبلدات شمال شرقي سوريا.

 

استياء شعبي

وقالت مصادر محلية مقربة من "قسد" في منبج لـ"سبوتنيك"، بأنه نتيجة تسلط تجار الحرب والتحكم بالأسواق والتلاعب بالأسعار، والتحكم بالأمور الخدمية والمعيشية، فضلا عن انتشار الفساد وعمليات سرقة المحروقات في المنطقة، وانعدام الرقابة والتفتيش من قبل الهيئات المسؤولة عن الأمور الخدمية والاقتصادية والصحية، هي وراء "إضراب الكرامة" الذي ينفذه أبناء منبج، وسط حالة استياء شعبي كبير.

 

وتشهد مناطق سيطرة الجيش الأمريكي ومسلحوها الموالون لها شمال شرقي سوريا حالة من الرفض الشعبي، مع توسع قاعدة المقاومة الشعبية والعشائرية ضد ممارساتهم التي تتركز على سرقة الثروات الباطنية من نفط وغاز وقمح، وشن حملات اعتقال بحق الشبان وتجنيدهم إجباريا في صفوفها، ومنع التعليم واحتلال المدارس والجامعات، إضافة لانتشار المخدرات والجريمة، وفق الوكالة الروسية.

مدينة منبج ريف حلب الشرقي إضراب عام في الأسواق الجيش الأمريكي ممارسات قوات قسد إضراب الكرامة

الأكثر قراءة

ضبط معاق ذهنيا يرتدى ملابس أميرية خلال حفل زفاف بالبحيرة

"الوثائقية".. حفيد فخرى عبدالنور يكشف تفاصيل اعتقال جده والإفراج عنه

تراجع الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 20-7-2023

"الوثائقية" تكشف تفاصيل أول لقاء جمع بين سعد زغلول وفخرى عبدالنور

بيان حاد للبوليساريو ضد المغرب وإسرائيل ردا على اعتراف الأخيرة بسيادة الرباط على الصحراء

أمريكا توافق على بيع صواريخ ومعدات بقيمة 2.9 مليار دولار لألمانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

جبهة القرم.. الاشتعال مجددًا ومهددات اتفاقية الحبوب!

أحمد المريخي

أطياف يوسف فاخورى.. «جو»: أنا فخرانى شقيت لونى بلون الطين وسافرت فى الزمن

محمد العسيري

فتنة عاشور وتميمة الشحات

وائل لطفي

إنعاش الطبقة الوسطى

ماجد حبته

معضلة الضرائب الدولية

عبد الرحيم طايع

تهديد الحريات الفنية!

مدحت بشاى

يوسف ندا.. دراما حياة قيادى إخوانى

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق