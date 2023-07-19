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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

توارث الموهبة.. أحمد على الحجار ومى كمال يشعلان حماس الجماهير بالأوبرا (صور)

الحجار ومي كمال
الحجار ومي كمال

أمسية استثنائية جاءت ضمن برنامج فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر جمعت تفوق الشباب وأصالة الإبداع وأكدت فكرة امتداد الموهبة وأحياها كل من الفنان أحمد علي الحجار والمطربة مي كمال.

على المسرح المكشوف وفي ظهوره الأول على مسارح الأوبرا برزت جينات الإبداع للفنان أحمد علي الحجار التي انتقلت له عن الجد الموسيقار إبراهيم الحجار مرورًا بالوالد النجم علي الحجار وحتى وصلت إليه في الجيل الثالث، وبمهارة أعلن عن نفسه كإحدى حبات عقد النابغين المصريين وقدم مجموعة من أعماله الخاصة الواعدة التي قام بوضع ألحانها أو غنائها إلى جانب مختارات من المؤلفات الشهيرة كان منها "ليالي الصيف، أقولك سر، ماقدرش، يا عاشقًا، الحب هو الحب، يا لدانة وسيدي، الجيرة والعشرة لمحمد منير، أمونة لشفيق جلال، وبتسأل يا حبيبي لعفاف راضي، راحت ليالي لأنغام وطاير يا هوا لمحمد رشدي".

وفي الفاصل الثاني وبقدرات صوتية ورثتها عن والدتها النجمة عفاف راضي واصلت مي كمال رحلتها الفنية الواعدة وجذبت القلوب ولامست الوجدان وتغنت بكوكبة من المؤلفات المهمة التراثية والحديثة إلى جانب عدد من أعمالها الخاصة كان منها "آه يالالي- يونس لمحمد منير، بحلم معاك لنجاة، صيدلي أغاني أطفال، عارفة- في قلب الليل لعلي الحجار، الحلوة دي لسيد درويش، الأغنية السودانية ماله القمر، صيدلي وطني، تقسين دنيانا ووسط الزحام".

وفي تناغم مميز وببراعة تشارك أحمد علي الحجار ومي كمال في أداء أغنيتي "زي الهوى وبلا ولا شيء" لينالا إشادات وإعجاب الحضور.

احمد علي الحجار الأوبرا المصرية المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء المسرح المكشوف النجم علي الحجار النجمة عفاف راضى

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