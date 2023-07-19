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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إمام عاشور يحتفل مع جماهير ولاعبى الأهلى بالدورى 43 (صور)

إمام عاشور
إمام عاشور

احتفل إمام عاشور، الوافد الجديد لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بلقب الدوري مع نجوم القلعة الحمراء والجماهير.

وتواجد إمام عاشور في المقصورة الرئيسية؛ لمتابعة مباراة الأهلي وحرس الحدود التي جمعت الفريقين وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وعقب انتهاء المباراة نزل إمام عاشور لأرضية الملعب وذهب لتحية الجماهير الحمراء، واحتفل مع زملائه الجدد بلقب الدوري.

واستقبل محمود كهربا زميله الجديد إمام عاشور، وطالب الجماهير بتقديم التحية للاعب الذي وقع على عقود انضمامه إلى صفوف الأهلي لمدة 5 مواسم.

وانتقل إمام عاشور إلى ميتلاند الدنماركي في يناير الماضي، قادما من الزمالك قبل أن ينتقل إلى الأهلي في الميركاتو الصيفي الجاري.

 

إمام عاشور الاهلى الدورى المصرى إمام عاشور يحتفل مع لاعبي الأهلي بلقب الدوري

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