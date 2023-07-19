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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي وحرس الحدود

الدوري المصري
الدوري المصري

بدأ عشاق الساحرة المستديرة وخاصة جماهير المارد الأحمر البحث عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مباراة الأهلي وحرس الحدود بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وجاءت أهداف مباراة الأهلي وحرس الحدود عن طريق محمود عبد المنعم كهرباء فى الدقيقة 71 لصالح الأهلي، وسجل المدافع خالد عبد الفتاح هدف التعادل عن طريق النيران الصديقة فى الدقيقة 80.

وبهذا التعادل وصل الأهلي للنقطة 82، حيث لعب 32 مباراة وحقق الفوز فى 25 وتعادل 6 مباريات ولم يخسر آي مباراة، وسجل 64 هدف وعليه 10 أهداف.

وحسم الأهلي لقب الدوري المصري قبل انتهائه بثلاثة جولات، حيث تبقي له مباراتين فقط أمام بيراميدز والمصري البورسعيدي أيام الأحد 23 يوليو الجاري، والأربعاء 26 يوليو الجاري في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بالترتيب. 

من جهة آخري، هبط حرس الحدود وأسوان وغزل المحلة رسميًا إلى دوري المحترفين، بعد احتلالهم المراكز الثلاثة الأخيرة في الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الدروي المصري بعد تعادل الأهلي وحرس الحدود

1- الأهلي: 81 نقطة.

2- بيراميدز: 70 نقط

3- الزمالك: 60 نقطة.

4- فيوتشر: 58 نقطة.

5- المصري: 47 نقطة.

6- إنبي: 45 نقطة.

7- المقاولون العرب: 44 نقطة.

8- الاتحاد السكندري: 43 نقطة.

9- سموحة: 42 نقطة.

10- فاركو: 42 نقطة.

11- الإسماعيلي: 40 نقطة.

12- البنك الأهلي: 39 نقطة.

13- سيراميكا كيلوباترا: 37 نقطة.

14- طلائع الجيش: 36 نقطة.

15- الداخلية: 35 نقطة.

16- أسوان: 33 نقطة.

17- غزل المحلة: 33 نقطة.

18- حرس الحدود: 25 نقطة.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز فى الدوري المصري

ويلتقي المارد الأحمر مع بيراميدز يوم الأحد المقبل الموافق 23 يوليو، فى الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

حرس الحدود يتعادل مع الأهلى بخطأ خالد عبدالفتاح

موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي فى الدوري المصري

ويلتقي المصري البورسعيدي مع الأهلي فى الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري لموسم 2022-2023، يوم الأربعاء الموافق 26 يوليو فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وشهدت مباراة الأهلي وحرس الحدود بعد انتهائها تتويج المارد الأحمر ببطولة الدوري للمرة 43 فى تاريخه.

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