حرس الحدود يتعادل مع الأهلى بخطأ خالد عبدالفتاح

منحت النيران الصديقة هدف التعادل لصالح حرس الحدود أمام الأهلي في المباراة المقامة بين الفريقين ضمن الجولة 33 المؤجلة من بطولة الدوري.

جاء الهدف في الدقيقة 80 بعد عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق محمد رضا إلى داخل منطقة الجزاء أخطأها المدافع خالد عبد الفتاح بتشتيت غير متقن وضع الكرة داخل شباك فريقه.

أحداث الشوط الأول

الأهلي بدأ المباراة بضغط قوي من أجل تسجيل هدف التقدم أمام حرس الحدود.

وشهدت الدقيقة الخامسة، هدفا محققا ضائعا للنادي الأهلي بانطلاقة سريعة عن طريق بيرسي تاو استغلها في اختراق منطقة الجزاء لينفرد تماما بالمرمى ويسدد كرة قوية تصدى لها الحارس كريم عماد ببراعة.

وفي الدقيقة التاسعة ركلة ركنية أولى للنادي الأهلي على يسار مرمى حرس الحدود، نفذها علي معلول بعرضية إلى حدود منطقة الجزاء استقبلها حسين الشحات بتسديدة مباشرة سيئة مرت بشكل بعيد عن المرمى.

وألغى الحكم هدفا سجله محمد شريف في الدقيقة 11 بعد العودة إلى تقنية الفيديو لوجود حالة تسلل.

في الدقيقة 22 تسديدة قوية عن طريق فلانتين أودو لاعب حرس الحدود من خارج حدود منطقة الجزاء مرت بشكل بعيد أعلى العارضة العلوية للمرمى.

الأهلي أهدر فرصة أخرى في الدقيقة 28 بعد تسديدة قوية عن طريق محمود كهربا لاعب النادي الأهلي من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس كريم عماد ببراعة وأبعد الخطورة عن مرماه.

الأهلي واصل مسلسل إهدار الفرص في الشوط الأول، وأضاع كهربا فرصة هدف مؤكد أمام المرمى.

في الدقيقة الأخيرة، محاولة هجومية للنادي الأهلي بتمريرة طولية عن طريق محمد هاني إلى داخل منطقة الجزاء تجاه حسين الشحات الذي استقبل الكرة برأسية مباشرة ولكن غير متقنة لتمر بشكل بعيد عن المرمى.

أحداث الشوط الثاني

الأهلي واصل سيطرته لكن بدون أي هجمات أو خطورة على مرمى فريق حرس الحدود.

وشهدت الدقيقة 56 تسديدة قوية عن طريق أحمد فيليكس لاعب حرس الحدود من خارج حدود منطقة الجزاء مرت بشكل بعيد أعلى العارضة العلوية للمرمى.

في الدقيقة 58 تسديدة بعيدة المدي عن طريق أليو ديانج لاعب النادي الأهلي من خارج حدود منطقة الجزاء مرت بشكل بعيد أعلى العارضة العلوية للمرمى.

الأهلي في الدقيقة 60 أجرى 4 تغييرات بنزول أفشة وخالد عبد الفتاح وأحمد القندوسي ومروان عطية بدلا من أليو ديانج وكوكا ومحمد هاني ومحمد شريف.

تسديدة قوية عن طريق مروان عطية لاعب النادي الأهلي من على حدود منطقة الجزاء مرت بمحاذاة القائم الأيسر للمرمى.

كهربا سجل هدف التقدم لصالح الأهلي في الدقيقة 71 بعد تسديدة أرضية اصطدمت في القائم وسكنت الشباك.