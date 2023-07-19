وزير الكهرباء يكشف سبب قطع التيار الكهربائى فى الآونة الأخيرة

نفى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، ما يتردد عن أن مصر تعاني مشكلة في محطات الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع، وسبب انقطاع التيارالكهربائي، قائلًا إن الشبكات لدينا تصل إلى درجة عالية من الكفاءة.

وأضاف شاكر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية "النهار"، أن تخفيف الأحمال الذي تشهده المناطق المختلفة خلال الأيام الأخيرة، يرجع إلى ارتفاع الحرارة بصورة كبيرة، وتأثيره على الضغوط في شبكات توصيل الغازالطبيعي؛ التي تشغل المحطات.

وأوضح وزير الكهرباء أن الأمر يؤدي إلى زيادة في استهلاك كميات الغاز الطبيعي المستخدمة لتشغيل المحطات، مطمئنًا المواطنين بأن تخفيف الأحمال لن يستمر لمدة طويلة.

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