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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير الكهرباء يكشف سبب قطع التيار الكهربائى فى الآونة الأخيرة

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء

نفى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، ما يتردد عن أن مصر  تعاني مشكلة في محطات الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع، وسبب انقطاع التيارالكهربائي، قائلًا إن الشبكات لدينا تصل إلى درجة عالية من الكفاءة. 

وأضاف شاكر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية "النهار"، أن تخفيف الأحمال الذي تشهده المناطق المختلفة خلال الأيام الأخيرة، يرجع إلى ارتفاع الحرارة بصورة كبيرة، وتأثيره على الضغوط في شبكات توصيل الغازالطبيعي؛ التي تشغل المحطات. 

وأوضح وزير الكهرباء أن الأمر يؤدي إلى زيادة في استهلاك كميات الغاز الطبيعي المستخدمة لتشغيل المحطات، مطمئنًا المواطنين بأن تخفيف الأحمال لن يستمر لمدة طويلة.

https://fb.watch/lTZ1NDdKUf/?mibextid=qC1gEa

 

ارتفاع الحرارة اخر النهار التيار الكهربائي الاعلامي تامر أمين الغاز الطبيعي برنامج اخر النهار تخفيف الاحمال

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وزير الكهرباء يكشف سبب قطع التيار الكهربائى فى الآونة الأخيرة

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