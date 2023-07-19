انتهاء المقابلات الشخصية للمرشحين لشغل منصب عميد "طب أسنان" طنطا

أعلنت لجنة اختيارعميد كلية طب الأسنان، برئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، اليوم الأربعاء، عن انتهاء المقابلات الشخصية للمرشحين لشغل منصب عميد الكلية للأساتذة العاملين بها.

وعقدت اللجنة 3 مقابلات للمتقدمين المرتبين أبجدياً، وهم الدكتور علي محمد علي الشيخ، أستاذ الاستعاضة الصناعية للأسنان وقائم بعمل وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور فاتن أحمد صديق أبو طالب، أستاذ الاستعاضة الصناعية للأسنان ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة كريمان سيد محمد السوداني، أستاذ بقسم طب الفم بكلية طب الأسنان.

وتم اختيار المرشح النهائي لشغل منصب عميد الكلية بناءً على عدة معايير، بما في ذلك الخبرة الأكاديمية والإدارية والتوجه الإستراتيجي للكلية، وغيرها من المعايير المهمة لضمان تولي هذا المنصب من قبل شخص مؤهل ومتميز في مجال الطب السني.

ويأتي اختيار عميد الكلية ضمن الخطة الإدارية للجامعة، والتي تهدف إلى تعزيز الأداء الأكاديمي والإداري للكلية، وتحسين جودة التعليم والبحث العلمي في مجال طب الأسنان.

وأكد الدكتور محمود ذكي، أن منصب عميد كلية طب الأسنان من أهم المناصب الإدارية في الجامعة، حيث يتحمل المسؤولية الكاملة عن إدارة الكلية وتطويرها وتحسين جودة التعليم والبحث العلمي في مجال الطب السني. وبالإضافة إلى ذلك، يتولى العميد مسؤولية اتخاذ القرارات الإدارية الحاسمة فيما يخص سير العمل داخل الكلية، ويعمل على تطوير الخطط الاستراتيجية للكلية وتحقيق أهدافها.

وتتطلب هذه المسؤولية مهارات إدارية وقيادية عالية، بالإضافة إلى الخبرة الأكاديمية الواسعة في مجال الطب السني، والتي تساعد العميد على فهم احتياجات الطلاب والأساتذة والباحثين في الكلية، وتوجيه الكلية نحو تحقيق أهدافها وتطويرها بطريقة مستدامة.

ويتم اختيار عميد الكلية بعناية شديدة، وذلك بناءً على عدة معايير محددة، بما في ذلك الخبرة الأكاديمية والإدارية والتوجه الإستراتيجي للكلية، وتقييم الأداء السابق للمرشحين ومساهماتهم في الكلية والمجتمع المحلي والعالمي. وبعد الانتهاء من عملية الاختيار، يتم الإعلان عن اسم المرشح النهائي المنتخب لشغل منصب عميد الكلية، ويتم تعيينه رسميا.