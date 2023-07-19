ads
الأربعاء 19 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. تعادل سلبى بين الأهلى وحرس الحدود

الأهلي وحرس الحدود
الأهلي وحرس الحدود

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وحرس الحدود في الجولة 33 المؤجلة من بطولة الدوري بالتعادل السلبي.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 81 نقطة، وتوج رسميا بلقب الدوري للمرة الـ43 في تاريخه.

ويأتي حرس الحدود في المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد 18 نقطة، وهبط رسميًا للقسم الثاني بجدول المسابقة.

أحداث الشوط الأول

الأهلي بدأ المباراة بضغط قوي من أجل تسجيل هدف التقدم أمام حرس الحدود.

وشهدت الدقيقة الخامسة، هدف محقق ضائع للنادي الأهلي بانطلاقة سريعة عن طريق بيرسي تاو استغلها في اختراق منطقة الجزاء لينفرد تماما بالمرمى، ويسدد كرة قوية تصدى لها الحارس كريم عماد ببراعة.

وفي الدقيقة التاسعة ركلة ركنية أولى للنادي الأهلي على يسار مرمى حرس الحدود، نفذها علي معلول بعرضية إلى حدود منطقة الجزاء استقبلها حسين الشحات بتسديدة مباشرة سيئة مرت بشكل بعيد عن المرمى.

وألغى الحكم هدف سجله محمد شريف في الدقيقة 11 بعد العودة إلى تقنية الفيديو لوجود حالة تسلل.

في الدقيقة 22 تسديدة قوية عن طريق فلانتين أودو لاعب حرس الحدود من خارج حدود منطقة الجزاء مرت بشكل بعيد أعلى العارضة العلوية للمرمى.

الأهلي أهدر فرصة أخرى في الدقيقة 28 بعد تسديدة قوية عن طريق محمود كهربا لاعب النادي الأهلي من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس كريم عماد ببراعة وأبعد الخطورة عن مرماه.

الأهلي واصل مسلسل إهدار الفرص في الشوط الأول، وأضاع كهربا فرصة هدف مؤكد أمام المرمى.

في الدقيقة الأخيرة، محاولة هجومية للنادي الأهلي بتمريرة طولية عن طريق محمد هاني إلى داخل منطقة الجزاء تجاه حسين الشحات الذي استقبل الكرة برأسية مباشرة، ولكن غير متقنة لتمر بشكل بعيد عن المرمى.

الاهلى حرس الحدود مباراة الاهلي وحرس الحدود تعادل سلبي الدورى المصرى

الأكثر قراءة

المستشار محمد ناجى شحاتة: سامية شنن تبولت على اللواء عامر عبدالمقصود وهو يحتضر

توجيه عاجل من المديريات التعليمية للمتقدمين فى تنسيق رياض الاطفال 2023

القصة الكاملة للعثور على جثة مدير إدارة العمرانية التعليمية بمكتبه

المستشار محمد ناجى شحاتة: "قضية الماريوت كانت عملية تجسس عالية التقنية"

المستشار محمد ناجى شحاتة: تجربة صعبة حينما يجمع القفص الضابط والمتهم معًا

النيابة الإدارية تعاين موقع عقار رشيد المنهار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

جبهة القرم.. الاشتعال مجددًا ومهددات اتفاقية الحبوب!

أحمد المريخي

أطياف يوسف فاخورى.. «جو»: أنا فخرانى شقيت لونى بلون الطين وسافرت فى الزمن

محمد العسيري

فتنة عاشور وتميمة الشحات

وائل لطفي

إنعاش الطبقة الوسطى

ماجد حبته

معضلة الضرائب الدولية

عبد الرحيم طايع

تهديد الحريات الفنية!

مدحت بشاى

يوسف ندا.. دراما حياة قيادى إخوانى

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق