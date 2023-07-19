الشوط الأول.. تعادل سلبى بين الأهلى وحرس الحدود

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وحرس الحدود في الجولة 33 المؤجلة من بطولة الدوري بالتعادل السلبي.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 81 نقطة، وتوج رسميا بلقب الدوري للمرة الـ43 في تاريخه.

ويأتي حرس الحدود في المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد 18 نقطة، وهبط رسميًا للقسم الثاني بجدول المسابقة.

أحداث الشوط الأول

الأهلي بدأ المباراة بضغط قوي من أجل تسجيل هدف التقدم أمام حرس الحدود.

وشهدت الدقيقة الخامسة، هدف محقق ضائع للنادي الأهلي بانطلاقة سريعة عن طريق بيرسي تاو استغلها في اختراق منطقة الجزاء لينفرد تماما بالمرمى، ويسدد كرة قوية تصدى لها الحارس كريم عماد ببراعة.

وفي الدقيقة التاسعة ركلة ركنية أولى للنادي الأهلي على يسار مرمى حرس الحدود، نفذها علي معلول بعرضية إلى حدود منطقة الجزاء استقبلها حسين الشحات بتسديدة مباشرة سيئة مرت بشكل بعيد عن المرمى.

وألغى الحكم هدف سجله محمد شريف في الدقيقة 11 بعد العودة إلى تقنية الفيديو لوجود حالة تسلل.

في الدقيقة 22 تسديدة قوية عن طريق فلانتين أودو لاعب حرس الحدود من خارج حدود منطقة الجزاء مرت بشكل بعيد أعلى العارضة العلوية للمرمى.

الأهلي أهدر فرصة أخرى في الدقيقة 28 بعد تسديدة قوية عن طريق محمود كهربا لاعب النادي الأهلي من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس كريم عماد ببراعة وأبعد الخطورة عن مرماه.

الأهلي واصل مسلسل إهدار الفرص في الشوط الأول، وأضاع كهربا فرصة هدف مؤكد أمام المرمى.

في الدقيقة الأخيرة، محاولة هجومية للنادي الأهلي بتمريرة طولية عن طريق محمد هاني إلى داخل منطقة الجزاء تجاه حسين الشحات الذي استقبل الكرة برأسية مباشرة، ولكن غير متقنة لتمر بشكل بعيد عن المرمى.