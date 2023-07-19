“منيع” يستعرض معدلات تنفيذ المشروعات الخدمية بالعاشر من رمضان

أعلن المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، عن معدلات تنفيذ المشروعات الخدمية بالمدينة وفقا لمخطط تطوير المشروعات خلال العام المالى “2023-2024”.

وأكد “منيع” أنه جار استكمال وتنفيذ عدد 2 حضانة إحداهما تقع بالحى 16 بالقطعة رقم 81 منطقة رقم 4، بتكلفة تصل لنحو 31.500 مليون جنيه، أما الثانية فيجري تنفيذها بالقطعة رقم 76 بالمنطقة رقم 5، بتكلفة تصل لنحو 29.496 مليون جنيه.

وأشار رئيس الجهاز، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أنه جار تنفيذ 2 سوق تجاري تضم 12 محلاً تجاريا أحدهما يقع بالحي 16 بالقطعة رقم 80 بالمنطقة رقم 4، بتكلفة إنتاجية تصل لنحو 23.405 مليون جنيه، بينما السوق الثاني يتم تنفيذها بالقطعة رقم 75 بالمنطقة رقم 5 وبتكلفة تصل لنحو 23.499 مليون جنيه.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه يجري تنفيذ وإنشاء 2 مدرسة تعليم أساسى بحى الأندلس نموذج 3 أدوار بعدد 33 فصل، لخدمة أهالى الحى والأحياء المجاورة، مُشيرًا إلى أن المدرسة الأولى كائنة بالقطعة رقم 3 بمنطقة خدمات الحي وتبلغ تكلفته 21.4244 مليون جنيه، أما الثانية فتقام بالقطعة رقم 20 بمنطقة خدمات الحي وبتكلفة 22.820 مليون جنيه.