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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إمام عاشور يساند الأهلى أمام حرس الحدود (صور)

إمام عاشور في مقصورة
إمام عاشور في مقصورة استاد القاهرة

حرص إمام عاشور، لاعب الأهلي الجديد، على متابعة مباراة فريقه أمام حرس الحدود في الجولة الـ33 المؤجلة من بطولة الدوري.

وظهر إمام عاشور في المقصورة الرئيسية محاطًا بالجماهير الحمراء التي التقطت الصور معه.

ويأتي ظهور إمام عاشور بعد 24 ساعة من إعلان النادي الأهلي عن تعاقده مع لاعب منتخب مصر وميتلاند الدنماركي لمدة 5 مواسم.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 81 نقطة، وكان قد تُوج رسميًا باللقب للمرة رقم 43 في تاريخه.

ويسعى لتحقيق الفوز على حرس الحدود والاقتراب من تحقيق إنجاز دوري اللاهزيمة.

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