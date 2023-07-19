بوتين: سنعود إلى صفقة الحبوب إذا تم استيفاء جميع الشروط

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن أنه سنعود فورًا إلى صفقة الحبوب إذا تم استيفاء جميع الشروط، حسب نبأ عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية".

وأعلنت الرئاسة الأوكرانية، اليوم، عن اقتراح دوريات دولية في البحر الأسود بمعزل عن روسيا لتصدير الحبوب.

وأضافت الرئاسة الأوكرانية في بيان، نحتاج إلى 80 مقاتلة F 16 لتسريع الهجوم المضاد.

في السياق ذاته، تقول روسيا إنها أوقفت صفقة تسمح بتدفق الحبوب التي تشتد الحاجة إليها من أوكرانيا إلى دول في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.