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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بعد نجاح دورته الأولى.. مهرجان دواير الثقافي يشكر القراء والجمهور

مهرجان دواير
مهرجان دواير

انطلق مهرجان دواير الثقافي بالتعاون بين مكتبتين ودارَي نشر مصريتين هما تنمية وديوان، على مدار عشرة أيام، بهدف تحفيز التواصل المباشر والتفاعل بين مختلف الدوائر الثقافية، وشحذ الاهتمام بالقراءة والثقافة في العموم.

واستهدف المهرجان توسيع نطاق المعرفة وإبراز قيمة الثقافة في تكوين الوعي، وتحفيز الإبداع في مختلف المجالات، واستعادة المكانة التاريخية والحراك الثقافي في منطقة «وسط البلد» عن طريق ندوات وفعاليات متنوعة تتيح مجالًا للحوار حول قضايا الفكر والإبداع، وتعزز القيمة الإبداعية لوسط القاهرة الخديوية بما تمثله من عراقة وحضور في ذاكرة الجميع.

ونجح المهرجان في تنظيم دورة أولى ناجحة، جذبت جمهورًا متعطشًا للفعاليات الثقافية المتنوعة، بواقع 25 فعالية شارك فيها عدد من أبرز المبدعين المصريين والعرب، من العراق والمغرب والكويت وسوريا والسعودية، وتجاوز عدد الحضور في بعض الندوات الـ 500 فرد، كما شهد إقبالًا على الكتب سواء الصادرة حديثًا أو المستعملة، حيث استمتع جمهور المهرجان بتخفيضات وصلت إلى 50% على بعض الكتب.

كما استضاف المهرجان مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء»، حيث شارك المركز في تنظيم فعاليتين خلال اليوم الختامي للمهرجان، وهما ندوة عن «ترجمة الفانتازيا والميثولوجيا الحديثة» وأمسية شعرية بمشاركة د.فاطمة قنديل والشاعر محمود خيرالله، كما أطلق المركز بالتعاون مع المهرجان مبادرة ومسابقة «أسفار أقرأ» من العاصمة المصرية القاهرة، بهدف خدمة القراء والمهتمين.

وعليه فإن منظمي المهرجان يعربون عن تقديرهم وشكرهم لكل من ساهم في إنجاح الدورة الأولى من مهرجان دواير الثقافي، من قراء ومهتمين ومبدعين ومتطوعين ورعاة مصريين، كما يؤكدون شروعهم في العمل على تنظيم الدورة المقبلة، سعيًا لتقديم المزيد مما يضيف للحياة الثقافية في مصر والوطن العربي.

تجدر الإشارة إلى أن مهرجان دواير الثقافي هو فعالية  مصرية مستقلة تهدف إلى خدمة القارئ وسد احتياجه للمعرفة، وقد أُطلِق برعاية عدد من الشركات المصرية والوطنية.

مهرجان دواير تنمية ديوان فعالية مصرية مستقلة مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي

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