دور العرض المصرية تستقبل 4 أفلام أجنبية جديدة اليوم

استقبلت دور العرض المصرية 4 أفلام أجنبية جديدة، اليوم، لتنضم إلى قائمة الأعمال المعروضة خلال الفترة الماضية وخلال التقرير التالي نرصد أبرز المعلومات عن تلك الأعمال.

فيلم One True Loves

الفيلم الأول في دور العرض المصرية اليوم هو فيلم One True Loves والفيلم الجديد تدور قصته حول امرأة تجد نفسها في موقف لا تحسد عليه، حينما تصبح مجبرة على الاختيار ما بين زوجها الذي ظنت أنه توفى، وخطيبها الذي ساعدها على تجاوز أحزانها، وهو من بطولة فيليبا سوولوك برايسي سيمو لو أوشيانا ماتسموتو.

فيلم Cobweb

عرض أيضًا فيلم Cobweb وخلال العمل يقرر أحد الفتيان الاستماع إلى الأصوات المروعة داخل رأسه؛ ويسخرها من أجل الانتقام من والديه العنيفين، والفيلم من بطولة كلا من ليزي كابلان وأنتوني ستار وكليوباترا كولمان وإيلين دوبين.

فيلم Oppenheimer

استقبلت دور العرض المصرية قبل قليل الفيلم العالمي الجديد Oppenheimer للمخرج الكبير كريستوفر نولان في عمل جديد ينتظره محبي السينما حول العالمي من مخرج أفلام Interstellar وInception والفيلم الجديد "أوبنهايمر" كتبه وأخرجه كريستوفر نولان على مدار الفترة الماضية؛ ليطرح الفيلم بسينمات الولايات المتحدة الأمريكية ودول العالم خلال الساعات الماضية.

تدور أحداث العمل في إطار درامي حول السيرة الذاتية وقصة العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة الذرية، وكيف غير مشروع مانهاتن من كل شيء في العالم، والفيلم من بطولة كيليان مورفي الذي يقدم في الفيلم دور العالم الأمريكي الشهير روبرت أوبنهايمر، والفيلم يشارك في بطولته كل من النجم العالمي مات ديمون وفلورينس بيو وروبرت داوني جونيور وإيميلي بلانت.

Hidden Strike

أطلقت دور العرض المصرية اليوم الفيلم العالمي Hidden Strike بطولة النجم العالمي جاكي شان والنجم العالمي جون سينا أحد أهم النجوم في عالم الأكشن والحركة في عمل سينمائي جديد يطلق بعدد كبير من دول العالم.