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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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روسيا تسيطر على محطة قطارات فى خاركيف

محطة قطارات في خاركيف
محطة قطارات في خاركيف

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن قوات البلاد سيطرت على محطة موفتشانوف للسكك الحديدية بمنطقة خاركيف الواقعة شمال شرق أوكرانيا، بحسب وكالة "تاس" الروسية، حسب نبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز".

 

وأضافت الوزارة، في تقريرها اليومي: "واصلت وحدات من مجموعة القوات الغربية عمليات هجومية ناجحة في منطقة مسئوليتها على محور كوبيانسك، وخلال يوم، تقدمت الوحدات الروسية بأكثر من كيلومتر في العمق وما يصل إلى كيلومترين على طول الجبهة، وسيطرت على محطة مولتشانوفو لسكك الحديد في مقاطعة خاركيف".


والأسبوع الجاري، قالت أوكرانيا، إن هناك "قتالًا عنيفًا" يدور بمنطقة خاركيف، واستعادت كييف جزءًا كبيرًا من المنطقة في سبتمبر الماضي.

 

وشنت كييف الشهر الماضي هجومًا مضادًا لاستعادة الأراضي التي سيطرت عليها روسيا وحققت مكاسب تدريجية في أجزاء من الشرق والجنوب.

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